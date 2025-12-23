冬季降溫防心血管疾病 要保暖多吃菜

冬至剛過，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，氣候將進入寒冷的時刻。中醫師賴俊宏表示，天冷且日夜溫差大，容易導致心血管疾病患者病情加重，注意自身保暖乃首要之務。

臨床上，冠心病好發於秋冬季，心絞痛、心肌梗塞在冬季的發病率最高。賴俊宏指出，因為冠狀動脈在寒冷的刺激下，易痙攣收縮，尤其在愈冷的氣溫下愈會「失控」。各年齡層在冬天都要注意保暖，及時增添衣物、減少戶外活動、善用保暖物品等。

心絞痛又稱「狹心症」，是心肌暫時缺血、缺氧引起的胸痛或不適，主因是冠狀動脈硬化引起血管狹窄，進而導致心肌所需的血量供應不足、心肌缺血，而發生「暫時」、「陣發」性的疼痛，稱之為「缺血性心臟病」。

中醫稱心絞痛為「真心痛」、「厥心痛」、「胸痺」等；此病是因腎氣虧虛、腎陽虛衰、心陽不足，加上勞心思慮、憂思惱怒、房事不節、過食膏粱厚味，繼而導致推動血脈運行乏力，使得心肌發生缺血現象。發作時，通常是胸部有種被重壓或壓迫的感覺，產生呼吸困難。

除了保暖禦寒，賴俊宏建議，飲食需清淡，多食用低脂肪、低膽固醇，低鈉飲食及蔬果、豆類等高纖維食物。最好多食用易咀嚼消化的食物，少吃高油鹽糖食物，以免加重心臟和心血管負擔。

賴俊宏指出，多數綠葉蔬菜，如菠菜、韭菜、芹菜等，都含有豐富的維生素和纖維質，可降低人體對膽固醇的吸收。尤其是芹菜，對冠心病伴高血壓患者具有降低血壓、鎮靜安神的作用。黑木耳更是冠心病人的首選，大量維生素對降低血黏度、血膽固醇有良好效果；香菇亦具有降低膽固醇的作用。

冬季護心飲食

●避免食用：

高糖、高油、容易產氣的食物及精緻澱粉，如汽水、油炸類、海鮮類、甜點、手搖飲等。豬肝、鵝腸等動物內臟的脂肪含量甚高，少吃。

●多吃蔬果：

胡蘿蔔、甘薯、番茄等富含胡蘿蔔素，有助於減輕動脈硬化，尤其胡蘿蔔，具有降壓、強心、降血糖等作用。菠菜、羽衣甘藍等深綠葉菜類，有助於血管健康。

商品推薦