聽新聞
0:00 / 0:00

冬季降溫防心血管疾病 要保暖多吃菜

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

冬至剛過，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，氣候將進入寒冷的時刻。中醫師賴俊宏表示，天冷且日夜溫差大，容易導致心血管疾病患者病情加重，注意自身保暖乃首要之務。

臨床上，冠心病好發於秋冬季，心絞痛、心肌梗塞在冬季的發病率最高。賴俊宏指出，因為冠狀動脈在寒冷的刺激下，易痙攣收縮，尤其在愈冷的氣溫下愈會「失控」。各年齡層在冬天都要注意保暖，及時增添衣物、減少戶外活動、善用保暖物品等。

心絞痛又稱「狹心症」，是心肌暫時缺血、缺氧引起的胸痛或不適，主因是冠狀動脈硬化引起血管狹窄，進而導致心肌所需的血量供應不足、心肌缺血，而發生「暫時」、「陣發」性的疼痛，稱之為「缺血性心臟病」。

中醫稱心絞痛為「真心痛」、「厥心痛」、「胸痺」等；此病是因腎氣虧虛、腎陽虛衰、心陽不足，加上勞心思慮、憂思惱怒、房事不節、過食膏粱厚味，繼而導致推動血脈運行乏力，使得心肌發生缺血現象。發作時，通常是胸部有種被重壓或壓迫的感覺，產生呼吸困難。

除了保暖禦寒，賴俊宏建議，飲食需清淡，多食用低脂肪、低膽固醇，低鈉飲食及蔬果、豆類等高纖維食物。最好多食用易咀嚼消化的食物，少吃高油鹽糖食物，以免加重心臟和心血管負擔。

賴俊宏指出，多數綠葉蔬菜，如菠菜、韭菜、芹菜等，都含有豐富的維生素和纖維質，可降低人體對膽固醇的吸收。尤其是芹菜，對冠心病伴高血壓患者具有降低血壓、鎮靜安神的作用。黑木耳更是冠心病人的首選，大量維生素對降低血黏度、血膽固醇有良好效果；香菇亦具有降低膽固醇的作用。

冬季護心飲食

●避免食用：

高糖、高油、容易產氣的食物及精緻澱粉，如汽水、油炸類、海鮮類、甜點、手搖飲等。豬肝、鵝腸等動物內臟的脂肪含量甚高，少吃。

●多吃蔬果：

胡蘿蔔、甘薯、番茄等富含胡蘿蔔素，有助於減輕動脈硬化，尤其胡蘿蔔，具有降壓、強心、降血糖等作用。菠菜、羽衣甘藍等深綠葉菜類，有助於血管健康。

心血管疾病 保暖

延伸閱讀

高血脂無症狀易輕忽 健保投入1.13億助個案管理

睡覺開小夜燈有害健康？ 醫示警「恐變胖」：心血管疾病風險升

為什麼用培根炒菠菜是一種浪費？營養師建議換成這些食材

飯後「暈碳」只是吃飽想睡！ 醫：長期恐增心血管疾病風險

相關新聞

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

明天東北季風，各地溫度短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三另波東北季風或大陸冷氣團增強，並持續影響到周末，周四至周...

中捷電力異常2小時未復電 乘客怨等不到接駁車、學生憂明天上學怎辦？

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，目前只維持局部單列行駛，何時能夠完成搶修，中捷沒有...

冬季降溫防心血管疾病 要保暖多吃菜

冬至剛過，天地中的陰氣漸減陽氣漸長，氣候將進入寒冷的時刻。中醫師賴俊宏表示，天冷且日夜溫差大，容易導致心血管疾病患者病情...

不抽菸罹肺癌 中研院揭空汙、防腐劑有關

菸害是導致肺癌最主要危險因子，但卻有超過9成罹患肺癌的女性都不抽菸！為找出原因，2016年起，中研院與美國合作「台灣癌症...

消除C肝 台灣提早5年達陣

日前總統賴清德、衛福部在「台灣領航 消除C肝」國際記者會中宣布，台灣提前5年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝「消除路徑...

健康你我他／脈衝光一停老態現 不如定時健身運動

年過70，體會到歲月不饒人，皮膚粗糙黯淡無光，大小皺紋、魚尾紋、法令紋、笑紋、眼袋、淚溝、頸紋等，不管塗抹了多少保養品，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。