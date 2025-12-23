聽新聞
健康你我他／脈衝光一停老態現 不如定時健身運動

聯合報／ 文／高月卿（北市北投）
俗諺說「女人四十一支花」。圖／高月卿提供

年過70，體會到歲月不饒人，皮膚粗糙黯淡無光，大小皺紋、魚尾紋、法令紋、笑紋、眼袋、淚溝、頸紋等，不管塗抹了多少保養品，仍逐一出現。鏡中的自己愈看愈陌生。

大學同學LINE群組常聚會，偶有同學提起做了醫美。愛美不限男女，去眼袋的，男女生都有。有位女同學割眼袋，找的是權威醫美專家，割後眼袋是小了，兩眼下面卻出現三條橫紋，拿手機自拍就看得很明顯，讓她懊惱萬分。由此可知，醫美仍有失敗的例子，並非都令人滿意。

說到皺紋，打脈衝光可讓皮膚光滑細嫩，也不是一蹴可幾，3至5個月得再次施打始能維持肌膚的光彩，一旦停下來，肌膚的老化很快浮現，比光抹保養品更差，蒼老樣態可想而知。

2、30年前，我還是「女人四十一支花」時，長我一歲的同事鼓吹我去做美容保養。當時並無醫美這科別，同事推薦我到一家美容保養院，得預先繳交年費，每個月保養一次，從按摩、去角質、冷熱敷、緊縮粗大的毛孔等，10個月後通知我遷移地址，我衡量這段期間做下來，並不如我預期效果而放棄剩下兩次的權益。

經過這些體驗，我發現不管是醫美還是美容保養，倒不如定時健身運動，讓自己保持充沛的體力，容光煥發，有活力、有自信，常會忘了已屆「從心所欲不逾矩」的年歲，讓人猜不透年齡。

