居服員短缺 民團：長照3.0應先補洞

體重五十多公斤、五六十歲的居服阿姨們費力地幫壯胖的失能個案洗澡、翻身，長期勞動，身體難以負荷，經常腰部痠痛、膝蓋磨損，一身病痛。據統計，全國五萬五千多名居服員需照護卅五萬多名失能個案，壓力沉重，民團擔心，因人力短缺，「長照三點○恐一上路就跛腳」。

立委林月琴及台灣居家服務策略聯盟等多個長照實務團體昨天召開「長照三點○倒數計時，照顧人力被迫退出！」記者會，齊聲呼籲政府應正視照顧人力結構性流失問題，目前居服人力短缺，明年實施長照三點○，無法承接龐大的需求，恐加速第一線人員離職。

林月琴說，民國一○五年長照一點○上路，截至今年長照二點○，相關預算自四十九點五億元增至九二六億元，增約十八倍，長照據點從七二○處增至一萬五○五一處，約廿倍，需要被照顧人數從九萬人至今進逼九十萬人，但所有照顧人數（居家、機構）由二點五萬增至十萬人，「需要被服務的人數成長十倍，但照顧人力只增加四倍，難以提升照顧品質。」

民國一○五年約五萬人申請使用居家服務，去年底已逾卅五萬人，但目前僅有五萬五千多名居家照服員，不少照護人員於社團抱怨，因為單位缺人，一天跑十一個地方服務，忙到一口水都沒能喝。台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧指出，不少居服員老手因壓力、體力透支而離職，而新手看到工作量，常嚇到「轉頭就跑」。

除了工作量超過負荷，長期低薪，也是造成居服人力短缺的原因。宜蘭縣社區照顧促進會理事長林文明表示，長照給支付標準已八年未調，但服務需求快速成長，原本一名照服員負責六名個案，如今得服務十人，照服員疲於奔命，這也影響服務品質。

「長照三點○應將照顧人力納入改革核心」，立委林月琴、居盟及與會團體提出兩點訴求，首先，衛福部應立即檢討並調整長照給支付標準，改善居服員待遇，避免照顧人力持續流失。再者，提出具體人力補充與留任措施，包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，避免長照三點○上路後，面臨「有制度、沒人做」窘境。

對此，衛福部長照司副司長吳希文表示，長照三點○服務項目分為身體照顧及非身體照顧，服務單位依被照顧者不同需求擬定照顧計畫，是否增加工作量，需進一步評估。至於改為「包裹式」支付，將在試辦計畫結束後，評估是否調整給支付標準。

