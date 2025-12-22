快訊

「憲法法庭成失控憲政怪獸」國民黨團提案：憲法判決可交人民公投複決

中捷電力異常近3小時排除狀況 全線恢復營運

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中捷運今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運。記者陳秋雲/攝影
台中捷運今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運。記者陳秋雲/攝影

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，並出動大客車接駁，但北屯總站、高鐵台中站都有乘客抱怨等不到接駁車。中捷公司表示，今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運。

中捷公司指出，今晚7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，造成雙向列車行駛延誤。

中捷公司表示，今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運，將逐步調整班距，發生原因尚在查證中。受影響旅客於7天內可提供退費服務。

台中捷運 捷運公司 電力

延伸閱讀

中捷電力異常一度停擺 北屯總站到市政府站恢復運轉

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

監委南投巡察聚焦交通 副縣長曝中捷橘線延伸草屯「關鍵」數字

「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警：3車站啟動不間斷站體警戒

相關新聞

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

明天東北季風，各地溫度短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三另波東北季風或大陸冷氣團增強，並持續影響到周末，周四至周...

中捷電力異常2小時未復電 乘客怨等不到接駁車、學生憂明天上學怎辦？

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，目前只維持局部單列行駛，何時能夠完成搶修，中捷沒有...

中捷電力異常近3小時排除狀況 全線恢復營運

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，並出動大客車接駁，但北屯總站、高鐵台中站都有乘客抱...

北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌

北捷台北車站和中山站19日發生隨機砍人案，震驚全台。台中捷運今晚7點多，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常，一度全...

長照3.0倒數計時 立委示警：照顧人力流失恐讓改革「一上路就跛腳」

今年正值歲末年終，下周將邁向2026年，長照3.0即將上路，但長照人力短缺，年輕人不願投入。立委林月琴及台灣居家服務策略...

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

台中捷運今晚因電力異常暫停營運，據了解，今晚7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，雙向列車行駛延誤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。