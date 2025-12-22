中捷電力異常近3小時排除狀況 全線恢復營運

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，並出動大客車接駁，但北屯總站、高鐵台中站都有乘客抱怨等不到接駁車。中捷公司表示，今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運。

中捷公司指出，今晚7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，造成雙向列車行駛延誤。

中捷公司表示，今晚10時10分狀況已排除，全線恢復正常營運，將逐步調整班距，發生原因尚在查證中。受影響旅客於7天內可提供退費服務。

