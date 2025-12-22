中捷電力異常一度停擺 北屯總站到市政府站恢復運轉
中捷今天晚間7時23分因文華高中站到高鐵台中站電力異常，一度全線停擺；經搶修，目前恢復北屯總站到市政府站局部運轉，市政府站至高鐵台中站則啟動接駁服務。
台中捷運股份有限公司今天透過文字稿表示，晚間7時23分文華高中站到高鐵台中站間電力異常，緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護。
中捷公司派員搶修，目前北屯總站至市政府站局部運轉，市政府站至高鐵台中站則啟動接駁服務；受影響旅客，在7天內可提供退費服務。
台中捷運綠線20日在文心森林公園站發生充電設備故障，水安宮站到大慶站間採單線雙向運轉方式，狀況在50分鐘後排除。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言