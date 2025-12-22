中捷電力異常一度停擺 北屯總站到市政府站恢復運轉

中捷今天晚間7時23分因文華高中站到高鐵台中站電力異常，一度全線停擺；經搶修，目前恢復北屯總站到市政府站局部運轉，市政府站至高鐵台中站則啟動接駁服務。

台中捷運股份有限公司今天透過文字稿表示，晚間7時23分文華高中站到高鐵台中站間電力異常，緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護。

中捷公司派員搶修，目前北屯總站至市政府站局部運轉，市政府站至高鐵台中站則啟動接駁服務；受影響旅客，在7天內可提供退費服務。

台中捷運綠線20日在文心森林公園站發生充電設備故障，水安宮站到大慶站間採單線雙向運轉方式，狀況在50分鐘後排除。

商品推薦