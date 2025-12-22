北捷砍人陰影籠罩！中捷3天2故障 電力異常突停駛乘客恐慌
北捷台北車站和中山站19日發生隨機砍人案，震驚全台。台中捷運今晚7點多，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常，一度全線停擺，雙向行駛延誤。由於當時車廂內的燈光突然關閉，讓不少乘客嚇壞了，直呼「最近太多這種事真的好嚇人」。
中捷公司指出，今晚7時23分，文華高中站到高鐵台中站間電力異常，緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，這是中捷3天內第2度故障。
由於捷運台北車站、中山站上周才發生隨機砍人事件，造成4死多人受傷悲劇。台中捷運今天突然電力異常，有乘客表示，中捷高鐵站到站後車廂異常，車門無法打開已持續10分鐘，當時部分燈光關閉，「是有鬼怪要出來發佈任務了嗎？」也有人說「最近太多這種事真的好嚇人」。
中捷公司表示，目前恢復通電、班距調整，北屯總站至市政府站局部運轉，市政府站至高鐵台中站啟動接駁服務。
