中捷電力異常2小時未復電 乘客怨等不到接駁車、學生憂明天上學怎辦？

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，目前只維持局部單列行駛，何時能夠完成搶修，中捷沒有把握；中捷出動大客車接駁，但北屯總站、高鐵台中站都有乘客抱怨等不到接駁車。不少通勤學生與上班族關心後續，憂影響明天上班上課。

中捷原本預估恢復營運時間約1小時，但一直到晚間9時30分還在搶修，捷運公司人員目前還沒有把握何時可以恢復，中捷除啟動北屯站至台中高鐵站接駁服務，每班間隔30分鐘；北屯總站至大慶站區間則仍維持局部運轉，另外找遊覽車接駁。

中捷公司表示，異常發生在文華高中站至高鐵台中站區間，造成雙向列車行駛延誤。捷運人員已緊急派員處理並嘗試復電。

