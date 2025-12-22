長照3.0倒數計時 立委示警：照顧人力流失恐讓改革「一上路就跛腳」

今年正值歲末年終，下周將邁向2026年，長照3.0即將上路，但長照人力短缺，年輕人不願投入。立委林月琴及台灣居家服務策略聯盟等多個長照實務團體今共同指出，政府未正視照顧人力結構性流失的問題，明年上路的長照3.0恐無法承接未來需求，並加速第一線照顧人力退出。

立委林月琴與台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧、財團法人台灣省私立永信社會福利基金會、宜蘭縣社區照顧促進會、北醫大管理顧問股份有限公司、財團法人嘉義縣私立瑞泰社會福利基金會、財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會共同召開記者會，呼籲政府正視給支付制度失衡問題，避免長照3.0改革「一上路就跛腳」。

長照3.0若未同步回應照顧人力結構性流失，等同讓改革「一上路就跛腳」。林月琴表示，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點都增加將近20倍，但是照顧人力卻成長停滯、年輕人力不願投入、產生老老照護的問題。她呼籲，衛福部應立即召開檢討會議，全面檢視長照3.0的照顧人力政策，並重新檢討給支付標準，用制度止住人力流沙。

不少居服員在社團反映，因為單位缺人「一天要跑11個服務使用者，忙到一口水都沒能喝」。台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧說，老手因壓力大、體力透支而離職，新手看到工作量嚇到「轉頭就跑」。她警示，「制度沒有跟上，卻要求人力一直撐，這樣的長照體系本身就是不可永續的。」

涂心寧說，現行長照給支付標準已八年未調整，面對服務需求快速成長，供需結構出現明顯失衡。衛福部統計，民國110至113年，長照服務人數成長幅度近45%，已遠高於照顧人力的成長速度，使得第一線居服員的人均負擔持續加重。以113年統計數據，全台使用居家服務占比達70.8%，顯示長照服務仍以居家照顧為主，整個體系高度倚賴居服人力。

立委林月琴與居盟及與會團體呼籲，長照3.0不應只談服務擴張與制度升級，更必須正視「是誰在撐起長照」的現實。應把照顧人力納入改革核心，並提出兩點訴求。第一、衛福部立即檢討並調整長照給支付標準，讓給支付能真實反映人力成本、工作負荷與專業價值，改善居服員待遇，強化留任誘因，避免照顧人力持續流失。

第二、提出具體人力補充與留任配套措施，包含穩定薪資結構、合理工時與勞動保障，補齊居家照顧等關鍵服務的人力斷層，避免長照3.0上路面臨「有制度、沒人做」的困境。

長照司副司長吳希文說，長照3.0明年上路，將針對給支付方式試辦包裹式給付，不同於現行依服務項目給支付方式，將分為身體照顧及非身體照顧部分，以提升照顧品質及連續性，，，預計明年三月開始試辦，，

至於，照顧人力方面，居服員人數自111年至今年9月，從4.8萬人增加至5.5萬人，顯示照顧人力已逐漸穩定成長，而居服員年齡平均為49歲，49歲以下者占37%，目前年輕族群仍陸續投入。但現在仍持續加強增加人力的措施，如將修改長照機構、護理之家的設置標準，已納入部分工時的人力，近期將向相關團體舉行說明會，後續再預告相關法規。

吳希文指出，目前相關照護機構列入照顧人力，一位照顧者需一周服務40小時，未來規畫一周服務20小時的部分工時人力，也將一併納入，讓機構運用人力上更具彈性。

商品推薦