沈錦堂家屬無償捐贈著作權 台灣音樂館充實館藏

中央社／ 台北22日電

台灣音樂館多年來透過田野整理、數位化與館藏建置，使散落音樂資料重新回到可研究、可使用的狀態。今年有作曲家沈錦堂家屬無償讓與台灣音樂館著作財產權，開啟音樂公共再利用的重要一頁。

作曲家沈錦堂夫人牛玉峯表示，透過作品著作財產權的讓與，希望作品能在更多舞台上被演出，延續其創作生命。

根據台灣音樂館114年度台灣音樂文物捐贈內容，今年共6位捐贈者珍貴史料入藏，包括作曲家陳泗治及沈錦堂、音樂人劉福助及林沖、民族音樂學家呂炳川、影音紀錄者吳燦興等，總計5000餘件文物入庫，從手稿、影像、照片、出版品到樂器皆涵括其中，使台灣音樂史資料脈絡更完整、面向更開闊。

文化部政務次長李靜慧表示，台灣音樂館每年辦理文物捐贈所留下的文化意義均不一樣，今年有作曲家的創作、學者的田野調查、歌手的演出戲服等進入公共典藏，不僅是文物的增加，更是拼湊出台灣音樂史難得的橫切面，例如作曲家陳泗治是第2次捐增，捐贈文物除了創作，還橫跨至教育、信仰等人生軌跡。

李靜慧說，其他還有沈錦堂家屬無償讓與著作財產權，讓作品得以持續被研究及使用；呂炳川的民族音樂田野成果、吳燦興大量的影像與錄音，以及林沖與劉福助的流行音樂與庶民生活的聲音，也都將成為國家文化記憶的一部分。

教授徐玫玲代表作曲家陳泗治致意指出，相關筆記與手稿歷經不同環境保存至今，期盼未來能持續成為研究的重要素材。鑽石歌王林沖之子林凱文回顧父親以音樂與舞台記錄時代情感的創作歷程，期盼其藝術精神得以持續流傳。民謠歌王劉福助親自出席，感謝台灣音樂館典藏其作品，並肯定典藏重要性。

吳燦興妹夫侯志欽及呂炳川公子呂志宏，則分別回顧長年投入影音紀錄與田野調查的歷程，感謝台灣音樂館協助文物整理與數位化，使珍貴影像與聲音得以進入公共典藏體系，成為後續研究、教育與文化傳承的重要資源。

傳藝中心期盼透過此批入藏，持續充實台灣音樂資料庫，深化族群、風格與時代的研究基礎。這些筆跡、錄音與影像是文化的痕跡，也是未來研究、創作與展演再出發的道路。

音樂資料庫 文物 財產 舞台 文化部

