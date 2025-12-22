威力彩第114102期開獎

快訊

中央社／ 台北22日電

威力彩第114102期今晚開獎，第一區中獎號碼為32、21、16、05、25、34，第二區中獎號碼為08號。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 台彩

