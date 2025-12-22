快訊

F3嚇壞！五月天阿信演唱會踩空 摔下舞台雙手流血

北市議會民政委員會建議：北捷攻擊案死者600萬撫恤金 喪葬費市府協助

法務部：啟動全國應變行動 偵辦恐怖攻擊預告

維也納愛樂新年音樂會直播 衛武營18年不缺席

中央社／ 台北22日電

迎接2026新年元旦，衛武營國家藝術文化中心規劃金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）在衛武營舉行音樂會，也將連續18年轉播維也納愛樂新年音樂會，用音樂與民眾邁入嶄新一年。

衛武營今天發布新聞稿表示，「Nanguaq美好之音」音樂會以最純粹的樂器與人聲交織，歌單涵蓋ABAO阿爆（阿仍仍）母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」。

這場演出特別邀請了排灣族、魯凱族、阿美族、布農族與卑南族的青年創作音樂人，共同展現原住民音樂的豐富多樣性，體現族群間的互助與共鳴精神。

作為古典樂壇頂尖樂團之一的維也納愛樂，其元旦新年音樂會自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統。今年首度執掌維也納愛樂新年音樂會的亞尼克．聶澤－賽金（Yannick Nézet-Séguin）不僅是紐約大都會歌劇院的音樂總監，同時也身兼美國五大樂團之一的費城交響樂團音樂總監。

聶澤－賽金與維也納愛樂自2010年起便展開密切合作，此後定期指揮樂團進行巡演。他首次執掌這場古典樂界的年度盛事，會與樂團激盪出何種火花，令人期待。音樂會直播開始前，衛武營也邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團在戶外劇場進行暖場演出。

音樂會 交響樂團 衛武營

延伸閱讀

華文出版界奧斯卡「2025 Openbook閱讀誌」頒獎：作家與出版人溫情喊話 出版寒冬更要砥礪前行

AV女優芷媗化身「手護者」幫助身障者　萬人圍觀直播淚崩

歡迎回來！台V「須多夜花」畢業一年後回歸 未來將採突發形式佛系經營

《赤手獨攀台北101：直播》1/24世界最強攀岩者挑戰101層台北地標

相關新聞

周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

明天東北季風，各地溫度短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三另波東北季風或大陸冷氣團增強，並持續影響到周末，周四至周...

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

台中捷運今晚因電力異常暫停營運，據了解，今晚7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，雙向列車行駛延誤。

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

台灣北部冬季常常潮濕多雨，衣服難免會有曬不乾的時候，除了使用烘衣機，還能怎麼曬衣服呢？日本清潔品牌花王分享一招「倒萬歲晾衣法」，建議民眾可以把厚重的衣服倒著掛起，讓厚重衣服的帽子跟長袖自然垂下，這樣可以增加空氣流通，也能減少布料重疊。

聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

氣象署表示，明天是本周天氣最穩定的一天，24日起水氣增多、冷空氣南下，各地轉濕冷，25、26日最冷，北台灣低溫攝氏13至...

HIV公費治療擬放寬外籍人士 永久居留及兒少優先

衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年國內HIV新增感染者有望創22年新低，明年預計增加1500名預防投藥名額；擬擴大外籍人...

中捷電力異常2小時未復電 乘客怨等不到接駁車、學生憂明天上學怎辦？

台中捷運今晚19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運，捷運公司搶修，目前只維持局部單列行駛，何時能夠完成搶修，中捷沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。