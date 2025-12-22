維也納愛樂新年音樂會直播 衛武營18年不缺席

迎接2026新年元旦，衛武營國家藝術文化中心規劃金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）在衛武營舉行音樂會，也將連續18年轉播維也納愛樂新年音樂會，用音樂與民眾邁入嶄新一年。

衛武營今天發布新聞稿表示，「Nanguaq美好之音」音樂會以最純粹的樂器與人聲交織，歌單涵蓋ABAO阿爆（阿仍仍）母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，強調「原住民的音樂就是一起的音樂」。

這場演出特別邀請了排灣族、魯凱族、阿美族、布農族與卑南族的青年創作音樂人，共同展現原住民音樂的豐富多樣性，體現族群間的互助與共鳴精神。

作為古典樂壇頂尖樂團之一的維也納愛樂，其元旦新年音樂會自1939年舉辦至今，已成為全球樂迷迎接新年的重要傳統。今年首度執掌維也納愛樂新年音樂會的亞尼克．聶澤－賽金（Yannick Nézet-Séguin）不僅是紐約大都會歌劇院的音樂總監，同時也身兼美國五大樂團之一的費城交響樂團音樂總監。

聶澤－賽金與維也納愛樂自2010年起便展開密切合作，此後定期指揮樂團進行巡演。他首次執掌這場古典樂界的年度盛事，會與樂團激盪出何種火花，令人期待。音樂會直播開始前，衛武營也邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團在戶外劇場進行暖場演出。

