今彩539第114308期開獎

台灣北部冬季常常潮濕多雨，衣服難免會有曬不乾的時候，除了使用烘衣機，還能怎麼曬衣服呢？日本清潔品牌花王分享一招「倒萬歲晾衣法」，建議民眾可以把厚重的衣服倒著掛起，讓厚重衣服的帽子跟長袖自然垂下，這樣可以增加空氣流通，也能減少布料重疊。

2025-12-22 18:11