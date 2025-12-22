周三冷氣團來襲「低溫下探11度」 耶誕節濕冷、3500公尺高山有望下雪

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四至周五清晨最冷，低溫下探11度，且桃園以北、宜蘭有較大雨勢，另全台3500公尺以上高山有降雪機會。聯合報系資料照
明天東北季風，各地溫度短暫回溫，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周三另波東北季風或大陸冷氣團增強，並持續影響到周末，周四至周五清晨最冷，低溫下探11度，且桃園以北、宜蘭有較大雨勢，另全台3500公尺以上高山有降雪機會。

黃恩鴻說，明（23日）東北季風減弱，環境偏東風，溫度回升，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，可見陽光；周三（24日）平安夜東北季風或大陸冷氣團增強，並一路影響到周日（28日）。

受到下一波冷空氣影響，周三至周五（24至26日）北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，桃園以北、宜蘭有較大雨勢，中南部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲。周四（25日）中南部平地有零星降雨。

周六、周日（27、28日）降雨範圍縮小，但桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部短暫降雨，新竹以南山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周一（29日）冷空氣減弱，逐步回溫，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區也有零星短暫降雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，周四至周五清晨為下一波冷空氣最冷時間點，中部以北、宜蘭低溫僅13至15度，近山區、空曠地區再低1至2度，南部、花東低溫15至17度，直到下周一才逐步回溫。

黃恩鴻表示，這波冷空氣溫度及水氣配合得宜，降雪機率高，周三晚間至周四3500公尺以上高山，以及周五至周六3000公尺以上高山有降雪機率。

東北季風 冷氣團 低溫 降雪

