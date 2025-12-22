快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運今晚因電力異常，雙向列車行駛延誤。記者陳秋雲／攝影
台中捷運今晚因電力異常，雙向列車行駛延誤。記者陳秋雲／攝影

台中捷運今晚因電力異常暫停營運，據了解，今晚7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，雙向列車行駛延誤。

中捷公司表示，已緊急派員處理嘗試復電，復電期間疑似旅客嘗試開啟車門，觸發斷電保護，已緊急派員登車處理。

中捷預估處理時間約1小時，建議趕時間旅客請改搭其他交通工具，受影響旅客於7天內可提供退費服務，相關新聞稿後續將發布於中捷官網。

台中捷運 電力

延伸閱讀

監委南投巡察聚焦交通 副縣長曝中捷橘線延伸草屯「關鍵」數字

「炸彈」恐嚇台鐵與捷運共構車站 台中警：3車站啟動不間斷站體警戒

廣州至湛江高鐵今天通車 粵西融入灣區「90分鐘生活圈」

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

相關新聞

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

台中捷運今晚因電力異常暫停營運，據了解，今晚7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，雙向列車行駛延誤。

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

台灣北部冬季常常潮濕多雨，衣服難免會有曬不乾的時候，除了使用烘衣機，還能怎麼曬衣服呢？日本清潔品牌花王分享一招「倒萬歲晾衣法」，建議民眾可以把厚重的衣服倒著掛起，讓厚重衣服的帽子跟長袖自然垂下，這樣可以增加空氣流通，也能減少布料重疊。

聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

氣象署表示，明天是本周天氣最穩定的一天，24日起水氣增多、冷空氣南下，各地轉濕冷，25、26日最冷，北台灣低溫攝氏13至...

HIV公費治療擬放寬外籍人士 永久居留及兒少優先

衛福部疾管署長羅一鈞今天表示，今年國內HIV新增感染者有望創22年新低，明年預計增加1500名預防投藥名額；擬擴大外籍人...

吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化

冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚...

大車事故疲勞占8成！國道休息室逾53萬人受惠 明年再祭咖啡半價優惠

疲勞駕駛為國道事故主要肇因，經統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，其中14件肇因為分心疲勞駕駛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。