台法影像展一探建築魅力 歌手李玟MV等作品展出

中央社／ 台北22日電

台灣建築文化中心預計2026年成立，「氛圍地—影像建築」展以43部海內外影像作品作為預告，如電影「千禧曼波」、歌手李玟「Di Da Di」MV皆展出，探索建築之於時代的多重面貌。

「氛圍地—影像建築」由財團法人台灣博物館文教基金會、國立台灣博物館、法國波爾多建築中心及國家電影及視聽文化中心共同策劃，開幕式今天舉行，以播映導演侯孝賢「電姬館」短片開場，推動台灣建築文化中心成立的民進黨立委吳思瑤也與會。

文化部長李遠說，他與侯孝賢長期一起工作，認為侯孝賢的電影主角就是「空間」，人都是配角，而導演楊德昌也善於在電影運用建築，在擔任「恐怖份子」監製、編劇時，楊德昌曾因建築物右側不夠黑而想重拍，他還因此跟楊德昌吵了起來，「他（楊）說『你眼睛瞎啦？右邊是灰灰的，灰灰跟黑黑不一樣。』」

李遠說，後來看「一一」，他發現楊德昌電影中的建築物充滿層次，「我就突然恍然大悟說，當年那個灰灰跟黑黑是不太一樣的，他為什麼這麼堅持？是因為他的光影就是他的故事、他的光影就是他的主角，我沒有想到這麼複雜。」

李遠表示，建築是主角也是光影，它同時也是故事、歷史和文化。全世界都有許多建築文化中心，台灣雖然慢，但台灣有一招很厲害，「就是『很怪』。等它成立之後你就知道，全世界都找不到台灣這樣一個建築文化中心，它可以呈現出非常多的樣貌。我相信大家會期待。」

財團法人台灣博物館文教基金會董事長、文化部政務次長王時思說，「氛圍地」可以說是2026年底前台灣建築文化中心雛形正式呈現的前導展，展覽選映約23部與台灣建築相關的影像作品，讓觀眾以「第三者」的角色，重新理解空間、時間與人之間的互動。

展中選映作品包含侯孝賢「千禧曼波」、蔡明亮「不散」、曹瑞原「孽子」等，還有李玟演唱Di DaDi的MV投影在展牆上，而台博館典藏國際電影院、高雄萬龍戲院建築圖也在其中展出。

法國波爾多建築中心代理館長蔡雯雯表示，台法雙方自2023年簽署合作備忘錄以來持續交流，展覽首站從波爾多開始，台灣是第2站，特別結合台灣在地的電影與城市研究資源重新策劃，之後將展開國際巡迴，預計2026年4月前往法國尼斯，與坎城電影節同步。

「氛圍地—影像建築」特展即日起展出至2026年10月26日，地點在國立台灣博物館鐵道部園區廳舍2樓特展廳、橢圓廳及八角樓。

