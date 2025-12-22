立法院今續審「兒托法」 最受爭議的「監管雲」保留未審

立法院12月22日審查「兒童托育服務法」，延續12月8日審查至院版39條，今天全部完成審查，共通過51條，有22條保留，包含了最受爭議的「監管雲」。立委林月琴表示，經過一整天的審查，終於今天將兒托法送出委員會，雖然保留條文還有超過20條，要等待「後續協商」，但總算是邁出了這一步。

林月琴指出，「兒托法」修法的立意為解決現今托育分散管理、責任模糊、監管斷層的問題，因為隨著雙薪家庭變多、「家外送托逐年增加」，舊制度無法再保障安全。今天完成審查的法條，有助於整合管理、責任明確化，並落實居家和托嬰中心的安全，給孩子真正的保障。

除了「監管雲」待後續協商，今天爭議較大的，是如何定義緊急事件，避免托育者可能因為緊急狀態而離開托育場所。各立委強調，衛福部應說明樣態，否則會有爭議，也無法可管，一旦出事，受害者恐變成人球。不過此條文因需大幅調整，規範未臻完善，今日在場並未達成共識。

「兒童托育服務法」今天審查共通過51條，有22條保留。「兒童托育服務法」的修法，旨在健全0至2歲托育環境，核心重點包括強制監管雲、專心托育、違規懲處與救濟、居托中心責任。立委對於嚴懲兒虐、強化監控有高度共識，但細節仍有分歧，希望有機會在本會期三讀通過。

商品推薦