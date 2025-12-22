聖誕節最冷！北台灣低溫探13度 高山連3天有飄雪機會

快訊

中央社／ 台北22日電
氣象署表示25、26日最冷，北台灣低溫攝氏13至15度；水氣多又轉冷，高山24日晚間至27日有機會飄雪。聯合報系資料照
氣象署表示，明天是本周天氣最穩定的一天，24日起水氣增多、冷空氣南下，各地轉濕冷，25、26日最冷，北台灣低溫攝氏13至15度；水氣多又轉冷，高山24日晚間至27日有機會飄雪。

中央氣象署預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者，明天東北季風減弱，各地高溫約24至26度，平地普遍低溫約15至17度，新竹以南部分地區因輻射冷卻影響，局部可能再低2、3度，要留意日夜溫差大。

黃恩鴻表示，24日東北季風稍增強，25、26日東北季風或大陸冷氣團南下及影響，氣溫明顯下滑，最冷的時間是25日晚間至26日清晨，中部以北、宜蘭地區平地約13至15度，南部、花東約15至17度；北台灣偏濕冷，高溫僅16、17度，接著逐日緩升，周末達20度左右。

黃恩鴻指出，預估東北季風29日減弱，白天各地氣溫都會進一步回升。

降雨方面，黃恩鴻說，明天東雨西晴；24至26日水氣增多，幾乎全台有雨，其中桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生；27、28日水氣減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；29日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴。

黃恩鴻提到，24日起冷空氣逐漸南下，若溫度及水氣能配合，24日晚間至25日3500公尺以上高山，以及26、27日3000公尺以上高山都有飄雪的機會。

黃恩鴻提醒，明天清晨中南部、24日清晨西半部地區要留意有局部霧；明天及24日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生。

