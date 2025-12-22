農藥所推環境毒性測試 全台唯一可驗蜜蜂毒性
農業部農藥所15年前成立符合優良操作規範的GLP實驗室，提供具公信力的毒理試驗服務，可執行20餘項生物環境毒性測試，也是目前全台唯一可驗蜜蜂毒性的單位。
農藥所今天發布新聞稿，GLP（Good Laboratory Practice）實驗室成立於2010年，已具豐富的認證經驗，接案數超過560案、出具達1200件報告，是國內唯一可執行蜜蜂毒性測試的單位。
蜜蜂為自然界中最重要的授粉昆蟲，農業部說，蜜蜂授粉比率占所有授粉昆蟲的80%以上。不當使用農藥會造成蜂群消失或死亡，影響農作收成。
根據農藥所7月公開的研究報告，已建立蜜蜂多重農藥殘留檢驗方法，以氣相層析串聯式質譜儀及液相層析串聯式質譜儀，可分別檢測190項及255項農藥。
農藥所說，正推動「一站式GLP整合毒理服務」，涵蓋領域包括：農藥、農用微生物（如光桿菌）、新興食材（如荖葉）、健康食品、動物保健品、環境用藥以及工業化學品。
農藥所說，可提供服務的測試均嚴格依循國際規範，項目涵蓋急性毒性、重複暴露毒性、出生前發育毒性（或稱畸胎毒性）等6項毒性試驗、4項致變異性及淡水魚類、水蚤、蜜蜂等水域及陸域生物的環境毒性等20餘項測試，為產品上市提供堅實的安全證據。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言