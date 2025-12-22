農藥所推環境毒性測試 全台唯一可驗蜜蜂毒性

快訊

中央社／ 台北22日電

農業部農藥所15年前成立符合優良操作規範的GLP實驗室，提供具公信力的毒理試驗服務，可執行20餘項生物環境毒性測試，也是目前全台唯一可驗蜜蜂毒性的單位。

農藥所今天發布新聞稿，GLP（Good Laboratory Practice）實驗室成立於2010年，已具豐富的認證經驗，接案數超過560案、出具達1200件報告，是國內唯一可執行蜜蜂毒性測試的單位。

蜜蜂為自然界中最重要的授粉昆蟲，農業部說，蜜蜂授粉比率占所有授粉昆蟲的80%以上。不當使用農藥會造成蜂群消失或死亡，影響農作收成。

根據農藥所7月公開的研究報告，已建立蜜蜂多重農藥殘留檢驗方法，以氣相層析串聯式質譜儀及液相層析串聯式質譜儀，可分別檢測190項及255項農藥。

農藥所說，正推動「一站式GLP整合毒理服務」，涵蓋領域包括：農藥、農用微生物（如光桿菌）、新興食材（如荖葉）、健康食品、動物保健品、環境用藥以及工業化學品。

農藥所說，可提供服務的測試均嚴格依循國際規範，項目涵蓋急性毒性、重複暴露毒性、出生前發育毒性（或稱畸胎毒性）等6項毒性試驗、4項致變異性及淡水魚類、水蚤、蜜蜂等水域及陸域生物的環境毒性等20餘項測試，為產品上市提供堅實的安全證據。

