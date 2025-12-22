吃橘子別再丟掉這部位了！ 多吃有助血管軟化、預防動脈硬化
冬天盛產柑橘類，金黃果肉富含維生素C、β-胡蘿蔔素、鉀、鎂等維生素與礦物質，以及可抗氧化、抗發炎的類黃酮素等植化素。長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖說，柑橘類包含橘子、柳丁、檸檬、柚子，其維生素C可以幫助鐵質吸收，吃一顆拳頭大小的柑橘類，就能補充超過一天所需1/4的維生素C。
整顆柑橘皆是寶，果肉含維生素C，是人體必需的水溶性維生素，能幫助膠原蛋白生成，對皮膚有益。果皮內白色網狀細絲的「橘絡」，則含有膳食纖維、類黃酮素，連果肉一起吃，有助血管軟化，能有效預防動脈硬化。徐佳靖說，別再把一絲一絲的白白橘絡剝掉了，雖然苦澀無味，卻是強化血管的好食材。
另外，柑橘類的果皮，其檸檬烯成分具有抗氧化和抗發炎的特性，有祛痰止咳的效果；橘皮需經過加工成為「陳皮」，是常見的中藥材之一。徐佳靖建議，烤橘子是冬天常見的吃法，加熱後能把寒性的橘子轉為溫性，若要連皮帶肉吃，一定要先洗淨橘子，並注意適量，別超過一顆。
台灣柑橘類品種多，一年四季幾乎都可以吃到，但主要產季集中在每年10月到隔年的2月。國健署在「食在好健康」粉專分享，常見的柑橘類包含椪柑、柳橙、茂谷柑跟桶柑等，從10月開始陸續採收，其維生素C排名分別是柳橙41.2毫克、桶柑27.9毫克、茂谷柑26.4毫克、25.5毫克。
橘子產季長，是農曆新年不可或缺的應景水果，徐佳靖提醒，不論口感酸或甜，碳水化合物的量都是一樣，糖尿病患者可能會誤以為「不甜」而多吃。另外，一天2顆是上限，攝取過量會影響血糖；有些人會把柑橘類打成果汁，短時間會使血糖快速升高，不論一般人或慢性病患者，都應優先吃原型水果。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言