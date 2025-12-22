大車事故疲勞占8成！國道休息室逾53萬人受惠 明年再祭咖啡半價優惠

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部高公局於14處服務區設有駕駛人休息室。圖／交通部高公局提供
交通部高公局於14處服務區設有駕駛人休息室。圖／交通部高公局提供

疲勞駕駛為國道事故主要肇因，經統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，其中14件肇因為分心疲勞駕駛，占比高達8成2，為避免疲勞駕駛，交通部高公局於14處服務區設有駕駛人休息室（石碇服務處除外），另明年1至3月持大貨車駕照至服務區服務台登記，即可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。

根據公路局統計，截至2025年9月底，全台營業大貨車約7萬7008輛，而今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，肇事原因為分心疲勞駕駛者計14件，占比達82%。

高公局表示，疲勞駕駛一直以來是國道事故的主要肇因，為避免疲勞駕駛，目前高速公路除石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室，自2011年起有駕駛休息室以來，已逾53萬7758人次使用，其中今年已累計1萬7579人次使用。

高公局指出，為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局於2026年1至3月期間規畫「大車駕駛至服務區休息的消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。

高公局表示，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，且對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全。

高公局呼籲，行車前務必養足精神，確認精神狀態良好，行駛途中隨時注意周遭車流與路況；若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛。

「鼓勵大貨車駕駛至服務區休息」之消費優惠措施清單表。圖／交通部高公局
「鼓勵大貨車駕駛至服務區休息」之消費優惠措施清單表。圖／交通部高公局

高公局 國道 駕照 高速公路

