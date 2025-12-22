蕭邦鋼琴大賽金獎在握 陸逸軒盼以音樂對抗快世界

蕭邦鋼琴大賽金獎得主陸逸軒（Eric Lu）19日在台北完成得獎音樂會，這也是他連續三個月得獎音樂會的最後一場演出，「網路世界轉變太快，我希望我可以用古典音樂對抗這個快世界。」

陸逸軒接受中央社記者專訪表示，現在是網路世界，在短影音（Shorts）的行銷中，觀眾的注意力持續時間很短，而演算法更偏好經常露臉的網紅，而非是來自有代表性人士的內容，「古典音樂影片也都不長，我自己從小是被這些音樂所吸引，我希望好好演奏這些偉大作曲家的作品，分享給更多人聽。」

1997年出生的陸逸軒，美籍台裔，父親來自高雄，母親來自上海，他從美國寇蒂斯音樂學院畢業，與蕭邦國際鋼琴大賽金獎得主鄧泰山習琴。2015年拿下波蘭華沙蕭邦國際鋼琴大賽第4名，2018年拿到英國里茲國際鋼琴大賽首獎，2025年再次挑戰蕭邦國際鋼琴大賽奪冠。

決定二度參加蕭邦國際鋼琴大賽，陸逸軒碰到10人有9人反對，「但即使是只有百分之5的機會，我都要試。」陸逸軒說，他想分享這些美好的音樂，但如果沒有機會被聽見也是徒然，陸逸軒不惜扛起萬一沒有得名的巨大壓力，他要透過蕭邦國際鋼琴大賽這個平台被肯定，才有機會繼續傳遞音樂之美。

「記得第一輪的時候，每天腦袋都是音樂，想到哪個地方要怎麼彈，幾乎笑不出來。」陸逸軒回想，後來緊張到根本沒有辦法下樓用餐，全靠爸媽從外面餐廳帶回來給他吃，再加上後來生病等等，「我不會每次都完美，但是面對錯誤，知道了，然後得像看書翻頁一樣翻過去，不能停留在那個錯誤。」

得獎到現在將近三個月，陸逸軒說他的生活「天翻地覆」，已經有莫大的改變，包括2026年的音樂會已經排滿，2027年也正在緊鑼密鼓確認當中，「未來讓我分外期待，除了蕭邦音樂，我也會演出舒伯特、布拉姆斯等樂作。」

身高188公分，手長腳長，陸逸軒有一雙澄澈如動物般的眼睛，演奏樂句如珠玉般動人，音樂廳2千座位爆滿，卻靜得沒有一點聲音。陸逸軒說，古典音樂應是整個人類文明中最高層次的藝術之一，從情感、理性、心理層面到感官上的美、意象與想像，「古典音樂將這一切融合在一起。」

陸逸軒說，音樂本身的美從很小的時候就深深觸動了他，「我自己是被音樂本身吸引，而不是被那些很激動、很表面的東西吸引。」

陸逸軒說現在回想起來，有點天真，「我大概6歲左右，聽到某些交響曲的樂章，那種結構、那種思想，彷彿是由心靈打造出來的聲音，自然而然地把我吸引進去。」隨著年歲漸長，陸逸軒更理解這些音樂之所以偉大，不是因為這些音樂很刺激，而是因為它需要時間慢慢去聽、去經驗，就像欣賞一件藝術品。

「有些音樂長達四、五十分鐘，你必須完整經歷整個演奏，才能真正明白為什麼它需要這麼長。」陸逸軒說，他演奏過程中會感受到音樂的脈絡如何被拉開，情感如何在不同樂章之間堆疊，「在整個情境之中，你會理解為什麼某個樂章那麼特別，不只是因為旋律本身，而是它和前後樂章之間的關係。」

音樂能帶給陸逸軒最大的快樂，「在音樂會上我發揮了該做到的東西，現場有一些人聽見感受到，理解我要表達的內容，我就會感到非常開心，因為真正的天才，其實是這些作曲家，我們演奏家只是在服務這些天才們創造出來的音樂。」

陸逸軒說，他每次上台還是會緊張，心跳加快，「有各種壓力，別人會說你不好、質疑你、否定你，我需要皮很厚，有強大的自信，也必須保持深刻的謙卑，知道自己是誰，想要什麼，而且不能停下來。」

19日金獎音樂會結束之後，陸逸軒終於可以理直氣壯放假好幾周，「我當然待在台灣啊，這裡的氣候很舒適，有很多我的朋友在這裡，也有好吃的食物。」可以確定的是，陸逸軒此刻已經從蕭邦國際鋼琴大賽的「地獄」存活，回到了音樂的天堂。

