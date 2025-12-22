冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本清潔日用品牌花王教大家使用「倒萬歲曬衣法」，輕鬆曬乾冬衣。示意圖／ingimage
台灣北部冬季常常潮濕多雨，衣服難免會有曬不乾的時候，除了使用烘衣機，還能怎麼曬衣服呢？日本清潔品牌花王分享一招「倒萬歲晾衣法」，建議民眾可以把厚重的衣服倒著掛起，讓厚重衣服的帽子跟長袖自然垂下，這樣可以增加空氣流通，也能減少布料重疊。

日本清潔日用品牌花王最近在X（原推特）發文，指出冬天的衣服都比較厚重，而且布料容易重疊，難以有寬敞的曬衣空間，因此常常會有衣服腋下、帽子內側等地方潮濕難乾，這時候如果使用「倒萬歲晾衣法」，就能讓空氣流通順暢，衣服也可以更快乾燥。

而花王說明「倒萬歲晾衣法」就是把衣服倒著掛起來，用曬衣夾固定兩端，讓衣服兩側的袖子自然下垂，如此一來可增加空氣流通，有助於衣服更快乾燥。而這種曬衣服的外觀，看起來像是日本人舉起雙手喊「萬歲」的姿勢相反，因此被稱為「倒萬歲曬衣法」。

貼文曝光後，許多網友大讚實用，也有網友實測，發現平常很難乾的厚重冬衣，倒過來曬之後變得很快乾。不過也有人提醒，這個曬衣方法可不是萬能的，要根據衣服的材質使用，像如果是針織衫洗後，重量會增加，如果再用曬衣夾倒掛，可能會讓衣服被拉長變形。

另外《聯合新聞網》也曾報導，冬天除了要注意曬衣方法外，也絕對不要把客廳或臥室當成臨時的曬衣場，不然衣服可能會乾很慢，還可能會讓牆壁發霉，增加房屋修繕費用。

