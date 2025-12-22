女車禍以為胸部挫傷 竟肋骨斷裂併血胸險奪命

快訊

中央社／ 台中22日電

澄清綜合醫院今天表示，台中市23歲女子騎機車劇烈相撞汽車後，外觀看似一般胸部挫傷，呼吸音異常，安排超音波檢查顯示肋骨斷裂插入肺臟致血胸，經手術搶救後挽回一命。

澄清醫院平等院區透過新聞稿說，女子送急診室時，僅主訴右胸疼痛、呼吸稍不順，竟撞出肋骨斷裂併血胸，且胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，危及生命。

胸腔外科主任杜承哲表示，女子傷勢外觀看似一般胸部挫傷，意識清楚，急診專科醫師進行創傷評估時，發現右側呼吸音異常且觸診疼痛明顯，直覺「案情並不單純」，立即安排床邊創傷超音波，影像顯示右側胸腔已出現中量積液，懷疑出血，進一步揪出是致命「血胸」與多發性肋骨骨折

杜承哲說，胸腔損傷最怕「溫水煮青蛙」，外觀看似僅瘀青，內部卻在持續出血。患者經電腦斷層掃描，影像證實右側第5到7肋骨骨折，其中2節肋骨明顯插入肺組織，造成肺臟破裂，且胸腔內積血正持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，單純引流可能無法止血且無法解決肋骨不穩定劇痛，如果不緊急處理，患者隨時可能由於呼吸衰竭或休克而危及生命，決定立即手術。

為穩定患者病情，杜承哲說，經採用精準內固定手術，以內視鏡微創手術進入胸腔確定骨折處和出血點，清除積血並修補肺臟，再進行肋骨骨折復位固定手術，針對斷裂的肋骨使用專用骨板固定，重建胸廓穩定度。患者已順利出院，重返正常生活。

杜承哲表示，車禍或撞擊後，如果感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血可能，以免錯失黃金治療期。

