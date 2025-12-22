Uber首度公開行程洞察！最長行程「破500公里」 台南1乘客年搭乘逾2000趟

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，年度最長單趟行程突破500公里，而年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。圖／Uber提供
Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，年度最長單趟行程突破500公里，而年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程。圖／Uber提供

Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

根據Uber台灣2025年度數據顯示，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項；減碳優步與純電舒適優步位居第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇；優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

今年新推出的「加大六人座優步」（Uber XXL）也顯示出明顯的多人出遊與團體移動需求，其周末使用量較平日成長約3成，反映用戶在旅遊與聚會情境下，對多人行程選項的實際需求持續升溫。

在Uber全台與合作車隊合作提供服務的16個區域中，除2024年10月新增的嘉義、苗栗外，行程次數年增率最高的3個區域，依序為屏東、宜蘭、南投，顯示Uber App日漸深入台北、高雄等都會區外的各地民眾日常。

海外部分，日本、南韓、香港成為前3大台灣用戶在海外叫車的地區，此外，2025年共有來自174個不同國家與地區的海外用戶，在台灣使用Uber App叫車，顯示平台具備高度國際使用度。

Uber也首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過1億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

此外，隨著2025年即將邁入尾聲，Uber今宣布寄送個人化的「2025年度回顧」，用戶即日起可至註冊電子信箱查看年度行程數據，同時推薦好友使用Uber App還有機會領最高3000元轎車優惠（每成功推薦1位可獲得300元優惠，每位用戶最多推薦10位）。

Uber今宣布寄送個人化的「2025年度回顧」，用戶即日起可至註冊電子信箱查看年度行程數據。圖／Uber提供
Uber今宣布寄送個人化的「2025年度回顧」，用戶即日起可至註冊電子信箱查看年度行程數據。圖／Uber提供

