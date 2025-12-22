劍湖山超狂熱！聖誕變裝入園只100元 享受300秒煙火秀

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
聖誕節舞林高手齊聚「第一屆劍湖山盃舞蹈大賽－K-POP排舞明星賽」開賽，聖誕節歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／翻攝
聖誕節舞林高手齊聚「第一屆劍湖山盃舞蹈大賽－K-POP排舞明星賽」開賽，聖誕節歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／翻攝

迎接2025溫馨聖誕，雲林劍湖山世界今年推出系列聖誕限定優惠，除有「聖誕Battle舞力High」表演，更祭出超殺的變裝優惠價，遊客只要聖誕變裝達標入園只需100元，此外，聖誕節當天更加碼「300秒聖誕高空花火秀」，提前炒熱跨年狂歡。

劍湖山世界經理張華紋指出，今年聖誕特惠活動為跨年暖身，只要以聖誕主題變裝，包括聖誕老人、魯道夫、聖誕樹或雪人等角，變裝比率達70%以上，即可享有本人100元入園超值優惠。沒變裝的遊客也別擔心，當天同步推出「聖誕全民均價299元」，讓大家在聖誕節以輕鬆價暢玩國際級設施。

聖誕節主題演出從當天下午3點在彩虹劇場熱力展開，除「聖誕Battle舞力High」華麗舞蹈和特技，各方舞林高手為跨年開啟「第一屆劍湖山盃舞蹈大賽－K-POP排舞明星賽」選出前8強將在跨年決賽。晚上6時30分將施放「300秒聖誕高空花火秀」，絢麗煙火營造浪漫聖誕夜。

除高空花火與變裝優惠，劍湖山渡假大飯店蔚藍西餐廳推出「古坑咖啡美食饗宴」，品嘗在地咖啡入菜的珍饈，並以 3999 元起超值價入住五星飯店，打造完美聖誕回憶。門票超優惠、住宿超優質，正是暢遊的最佳時機，千萬別錯過。詳情請見劍湖山世界官網。

劍湖山呼喚聖誕老人大集合，聖誕裝扮門票只要100元。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山呼喚聖誕老人大集合,聖誕裝扮門票只要100元。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山聖誕變裝入園只要100元，可享300秒高空花火秀，住五星級飯店4千元有找，想營造最浪漫聖誕，千萬別錯過。記者蔡維斌／翻攝
劍湖山聖誕變裝入園只要100元，可享300秒高空花火秀，住五星級飯店4千元有找，想營造最浪漫聖誕，千萬別錯過。記者蔡維斌／翻攝

跨年 聖誕節 劍湖山世界

