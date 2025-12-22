快訊

托育者緊急離場怎麼算？《兒托法》審查卡關 綠委籲明確定義避免爭議

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院衛環委員會22日審查《兒童托育服務法》。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）
立法院衛環委員會22日審查《兒童托育服務法》。（Photo by呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

托育者可能因為緊急狀態而離開托育場所，衛福部應說明樣態，否則會有爭議！」綠委林月琴、劉建國22日在審查《兒托法》時提醒，托育者原則上雖不能離開托育場所，以免幼兒在缺乏關照下死傷，但還是可能有緊急狀況，需要定義清楚，以減少日後爭議。不過此條文因需大幅調整，因此在場立委與社家署並未達成共識。

應定義緊急事件

立法院衛環委員會22日審查《兒童托育服務法》，其中包括民進黨立委陳培瑜版本的第61條、林淑芬的第63條，由衛福部統整為：「居家托育人員於托育服務時間應專心托育，不得有下列行為：一、兼職；二、6歲以下或需要特別看護的收托兒童獨處；三、托育時間內離開托育場所，但有緊急事件者不在此限；四、其他影響安全的行為。」

但法規中又提到：「居家人員應緊急事件要離開托育服務處所前，應該通知居托中心協助收托兒童照顧事宜。」對此，民進黨立委林月琴質疑，何謂「緊急事件」？因過去就有保母離開現場，導致收托兒童身亡的新聞，但保母與地方政府各自認定「緊急事件」，容易導致法律上紛爭，衛福部應該立法說明上寫清楚。

離開前應通知居托

社家署長周道君回應說，目前法規上沒有定義，但以社會通念的樣態來說，通常是居托人員照顧2個以上的小孩，其中有小孩需要緊急送醫，還有居托人員自己的家人發生重大事故，要居托人員馬上處理，因此才會在條文後面加入「離開前」應由居托中心協助收托兒童照顧事宜。

「但很多縣市的居托中心只有1個！」林月琴強調，若幅員遼闊的偏鄉地區，保母若想在緊急狀態離開，但還要等居托中心派人照顧，其中的時間差也可能會造成憾事發生。社家署雖然隨後修正條文，但在場立委大多仍不滿意，因此民進黨籍召委劉建國裁定此條文保留，留待後續協商。

不過現場還是有部分條文有獲得共識，例如第56條，在托育社會案件發生時，可調閱的資料部門範圍，原本有立委認為不需要調查財政單位，但考量未來政府對幼兒照顧，仍會對托育場所有額外協助，因此最終還是決議與警政、戶政、教育單位一樣，納管財政部門。

【更多精采內容,詳見

