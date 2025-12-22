成大與哈佛醫學院合作揭露AI診斷風險 登國際期刊封面

人工智慧已成為醫師判讀切片重要工具，然「客觀理性」的AI真的沒有風險嗎？成功大學資訊工程學系與哈佛大學醫學院合作研究論文「Contrastive learning enhances fairness in pathology artificial intelligence systems」揭露潛藏AI診斷偏差風險，實驗結果不同族群間診斷一致性平均提升約88%，登上國際頂尖醫學期刊「Cell Reports Medicine」封面論文。

AI在醫療尤其是癌症病理影像分析有助大幅提升診斷效率與準確率。但成大與哈佛的研究指出，現今被廣泛應用臨床與研究場域的病理影像AI模型，可能在使用者未察覺情況下產生系統性診斷偏差，影響不同族群例如西方與東方患者實際診斷品質。

研究團隊蒐集分析乳癌、肺癌等23種癌症大量病理影像資料，系統性測試多個目前常見的病理影像AI模型。結果顯示，這些模型雖然設計初衷是僅根據病理特徵判斷疾病，但在實際運作AI可能會判讀出與患者性別、年齡與族群背景相關潛在線索，並將這些非疾病本質資訊納入判斷依據，導致不同族群間出現顯著診斷準確率差異。

整體分析發現，約有3分之1的AI臨床診斷可觀察到顯著的族群間表現差異。這意味著，即使模型在整體平均準確率上表現亮眼，仍可能有部分族群承擔較高的誤判風險。這項發現，也直接挑戰了醫療AI長期被認為「天生客觀、公正」的既有想像。

研究團隊指出，深入分析診斷偏差的來源不僅來自訓練資料中族群比例不均，也與不同疾病在族群間的分布差異，AI在學習過程對某些與族群高度相關、卻非疾病本質的影像線索產生「捷徑式依賴」有關。這些線索本身未必與疾病直接相關，卻與族群背景高度相關，因而在不知不覺中放大診斷不公平風險。

針對「捷徑式依賴」，成大資工系特聘教授蔣榮先解釋說，有時AI在學習判斷疾病時，會不小心「偷懶」，不是看真正跟疾病有關的地方，而是記住一些跟某些族群常一起出現的影像特徵。這些特徵不一定代表生病，但因為常出現在特定族群身上，AI就誤以為它們是判斷疾病的重要線索。久而久之，反而可能誤判，造成不公平的診斷風險。

為了回應這項挑戰，蔣榮先帶領博士生蔡沛蓁與蘇芳毅聚焦於可信任（Trustworthy）AI，進一步提出 FAIR-Path（Fairness-Aware Representation Learning for Pathology）架構，透過訓練策略設計，引導模型專注於與疾病本身高度相關的病理特徵，同時降低對族群相關影像線索的依賴。

蔣榮先指出，在訓練AI過程中，FAIR-Path 會不斷提醒模型：「如果兩個病人得的是同一種疾病，就算是來自不同族群，影像特徵也應該被判斷為相似；但如果疾病不一樣，就算族群背景相同，也不應該被混在一起。」就像在教學生看病理切片時，老師會一直糾正：「不要因為病人是某個族群，就以為影像一定代表某種疾病；要看的是腫瘤結構、細胞變化這些真正和疾病有關的線索。」這樣訓練出來的 AI，比較不會學到偏見，也比較公平。也就是把判斷重點放在疾病本身，非病人的族群背景。

實驗結果顯示，在導入 FAIR-Path 後，模型在不同族群間的診斷一致性平均提升約 88%，且在不犧牲原有整體診斷效能的前提下，顯著提升不同族群間的診斷一致性，成功改善模型的公平性與可信賴性，顯示該方法具有高度實務應用潛力。

該論文由蔣榮先與哈佛教授擔任共同通訊作者，並同步獲哈佛醫學院專文報導，顯示研究成果已獲國際學術界高度肯定。研究團隊表示，這項研究不僅為醫療AI臨床提供重要警示，也提出具體可行技術解方，為未來發展更公平、更值得信賴的智慧醫療系統奠定關鍵基礎。 成大資工系與哈佛醫學院合作揭露AI診斷風險，登國際期刊封面。圖／蔣榮先提供

