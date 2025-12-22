快訊

報廢車留置場火災 台鐵龍井-大肚間列車延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵列車傳有延誤情況，受到車站旁報廢車留置場火災影響，今下午1時41分起，台鐵龍井-大肚站間列車延誤。台鐵公司表示，已於下午2時36分撲滅火勢，目前路線恢復正常行駛。

台鐵公司說明，今下午1時25分龍井-大肚間山側（K200+700處），本公司報廢車留置場有煙，本公司立即通報消防隊，於下午1時41分起，龍井-大肚間封鎖斷電並派站員在現場監視，消防隊於下午1時55分抵達現場，下午2時36分撲滅火勢，路線恢復正常行駛。

