紅豆湯的季節到了！如何自己煮農業部揭3步驟
昨天是冬至，不少人應景吃了吃湯圓，且配上熱呼呼的紅豆湯湯底，又甜又熱，心都暖了。冷空氣一波波南下來襲，冷天中來上一碗熱紅豆湯，就是小確幸。不少民眾指出，紅豆不太容易煮熟，自己煮似容易失敗，農業部傳授3步驟，直指在家自己煮紅豆湯，其實超簡單。
農業部在臉書粉絲專業指出，現在正是紅豆的季節，紅豆9月中旬到10月上旬播種，到了12月下旬至隔年1月上旬採收，正好趕上冬至最美味。而國產紅豆每五顆就有一顆來自屏東萬丹，粒粒飽滿、香氣十足。
至於自己在家煮紅豆湯，農業部指出，第一步，紅豆洗乾淨後，先泡水3到4小時。第二步，接著把紅豆和水一起放進電鍋，外鍋加一杯水蒸煮，跳起來後再燜個20分鐘，重複1到2次，等紅豆煮到鬆軟開裂。第三步，加入糖拌勻，一鍋香甜暖呼呼的紅豆湯就完成了。
