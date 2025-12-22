聽新聞
沙拉醬、美乃滋含「反式脂肪」標示不實 北市揪4廠商將開罰
台北市衛生局今公布「114年油脂類產品反式脂肪酸標示」查核結果，共有4件沙拉醬、美乃滋產品與標示不符，其中1家來源廠商位於台北市業者，已被開罰3萬元，其餘廠商位於外縣市，已移請所轄衛生局處辦，最高可開罰300萬元。
衛生局表示，這次抽驗25件油脂類產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，檢驗反式脂肪酸 （15項）含量，並查核標示符合性，其中3件產品「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「瑞米亞美乃滋」，外包裝標示反式脂肪含量均為0，但實際抽查，每100公克該產品檢出反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過依法不得宣稱不含反式脂肪數值。
此外，另1件產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，惟每100公克產品檢出反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示之允許誤差範圍，而未依實際數值標示，衛生局說，產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食安法相關規定。
衛生局說，目前已要求業者限期改正，改正前不得繼續販賣，產品來源屬北市業者，已依法裁處3萬元，屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。
