簡單李 首間體驗店 12/23 高雄盛大開幕 以甜點裡的黑馬之姿，為高雄帶來全新的「夾心美學體驗」

台灣精品夾心餅乾品牌 「簡單李」 首間體驗店即將於 12 月 23 日 在高雄落腳，以揉合藝術設計與甜點工藝的方式，打造一座專屬於夾心餅乾的沉浸式空間。這不只是一間門市，而是品牌踏入體驗式零售的第一步- 讓消費者不用北上，也能充分感受簡單李所堅持的「簡單不簡單」的細膩美學。

圖／簡單李 提供

走進體驗店內，便能看見以「夾心」為靈感延伸出的高雄限定裝潢 -

柔霧奶油色調搭配俐落線條，天花板則以 夾心造型切面裝置 呼應品牌精神；商品展示櫃也以 燈條來象徵夾心的奶油內餡作為設計主題，宛如將夾心餅乾的世界放大成一座可漫步的甜點畫廊，讓每一位來訪的顧客，都能沉浸在視覺與味覺交織的精品空間。

圖／簡單李 提供

為慶祝高雄新店開幕，體驗店特別推出每日限量現烤「焦糖奶油夾心餅」提供試吃搭配一杯精選茶飲。

剛出爐的焦糖奶油夾心餅乾外層酥香、內餡濃郁，甜味在口中緩緩化開，再啜上一口冰茶，讓奶油香氣加乘放大，這是簡單卻極致的美味組合，成為許多顧客初訪就愛上的開幕限定體驗。這項儀式感般的小小招待，也象徵著品牌希望帶給每位來到高雄的朋友一份溫暖、而真摯的「招待之禮」。

圖／簡單李 提供

除了全新門市開幕，簡單李也同步亮相 2026 馬年限量《馭馬歸真》過年禮盒，以油畫筆觸描繪奔馳黑馬與繁花盛放，寓意在新的一年勇敢突破與奔騰前行。

禮盒外層以霧金與紅色襯托精品質感，搭配繁花封套，如同一本值得收藏的藝術作品；內含年度限定口味 「開心果蔓越莓奶油夾心餅」，以西西里開心果香氣與蔓越莓果酸交織出節慶專屬的清爽風味，宛如 GELATO 的風味呈現，再搭配品牌人氣熱賣款焦糖夾心餅，成為網路人氣伴手禮推薦之一。

圖／簡單李 提供

圖／簡單李 提供

無論作為企業送禮、拜年走春伴手禮，或返鄉團聚時的貼心禮物，簡單李《馭馬歸真》禮盒都以高質感的外型與細膩味覺成為今年最受期待的節慶首選。

簡單李高雄體驗店的誕生，讓簡單李能以更貼近生活的方式與大家相遇。

從專注雙餡夾心餅乾的工藝，到將甜點變成美學的一部分，品牌始終相信：「越簡單的東西，越需要用心。」這份初心，如今也將在南台灣持續散發。

12 月 23 日，我們在高雄與你相見。

地址: 高雄市左營區立文路98號1樓

電話: 0902-068-511

營業時間: 周一到周日 早上9:00-晚上21:00

