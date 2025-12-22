睡眠呼吸中止症致開車打瞌睡 3招適應正壓呼吸器
竹科工程師王先生近1年常恍神、開車打瞌睡，原以為是熬夜惹禍，直到枕邊人因他的鼾聲要求分房睡，就醫確診睡眠呼吸中止症。專家傳授3招適應正壓呼吸器，提高睡眠品質。
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任陳俊志是王先生的主治醫師，他今天透過新聞稿指出，王先生的案例在竹科並非特例，許多工程師久坐缺乏運動、外食重口味，容易造成高血壓與身體質量指數（BMI）超標，這些都會提高罹患睡眠呼吸中止症的風險。
陳俊志示警，睡眠呼吸中止症對人體最大的危害就是全身性缺氧，當身體反覆缺氧，會產生大量自由基，進而加速血管粥狀硬化與形成血栓，使血管失去彈性；一旦血栓發生在腦部即為中風，發生在心臟則為心肌梗塞。
陳俊志說，許多壯年猝死的案例，可能與未被診斷出來的睡眠呼吸中止症有關，絕不可將其視為單純的「打呼」而輕忽。咖啡因僅能短暫提神，若發現自己或家人有長期打呼、睡不飽、白天異常疲累，應盡速進行專業睡眠檢測，及早發現與治療，別讓缺氧偷走了健康。
阻塞性睡眠呼吸中止症治療方式，由醫師依患者病情、睡眠習慣等狀況決定。正壓呼吸器是常見的治療選擇，部分患者也會合併搭配局部手術、減重等方式，但臨床醫師觀察發現，有部分患者因不適應正壓呼吸器卻步。
睡眠技師主任陳奕潔說，適應正壓呼吸器關鍵是第1個月，有3個適應方法，第1招是「建立正確期待」，就像佩戴眼鏡需要時間習慣，呼吸器也需要身體去適應，給自己多一點耐心與調整時間。
第2招為「選擇適合面罩」，陳奕潔表示，現行有多款面罩，有人偏好包覆性強的安全感，有人喜歡接觸面積小的輕鬆感；建議多方嘗試，找出最適合自己臉型與最舒適的款式。
第3招是「慎選服務品質」，陳奕潔說明，使用初期常需頻繁調整機器的溫度與濕度設定，選購時除價格外，更應考量該品牌是否具備迅速、專業的售後服務團隊，一旦適應後，將能享受高品質的睡眠。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言