影／長照3.0改革 立委呼籲政府正視照顧人力不足問題

民進黨立委林月琴今天與民團代表共同舉行記者會，呼籲政府正視照顧人力不足問題，避免長照3.0改革「一上路就跛腳」。

林月琴指出，長照從1.0走到現在，不管是服務量能、預算、據點增加18倍，但被照顧的人從9萬到現在接近90萬，照顧者卻只從2.5萬增加到10萬，照顧人力成長停滯、年輕人力不願投入、產生老老照護的問題。林月琴呼籲衛福部應立即召開檢討會議，全面檢視長照3.0的照顧人力政策，並重新檢討給支付標準，用制度止住人力流失，才能確保長照改革走得久。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

