立委籲農退儲金比例改7:3 「飛彈少買幾顆就可以了」

立法院經濟委員會今初審通過「農民退休儲金條例」第7條條文修正草案，然而因修正條文仍在復議期，且尚有黨團未簽署不復議，經主席、立委陳亭妃裁示，行政院及立委所提各版本，包含附帶決議等，將全數併案保留送出委員會，並於2026年1月2日進行黨團協商。

為提升農民退休保障，農業部推出農民退休儲金，農民每月繳納勞工最低薪資的1%至10%不等，政府提撥對應比例至退休儲金。截至今年10月，提繳農退儲金人數為8萬9933人，曾經參加農退儲金人數為11萬3532人。

為提高農民退休儲金提繳覆蓋率，立法院經濟委員會本月9日審查立委版修正草案，前次審查時，國民黨立委謝衣鳯、民進黨郭國文等人提案版本，將現行主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額，修正為按月提繳1.5倍金額，藉由提高政府提繳比率，增加農民參與農退儲金意願。

而民進黨立委蔡易餘、陳亭妃及國民黨立委楊瓊瓔等人提案版本，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關與農民以6比4的比例分擔。

行政院院會本月11日通過農業部擬具的「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行5成調降為4成。

立法院經濟委員會今繼續審查農民退休儲金條例第七條條文。

立委賴瑞隆表示，由於讓青農回鄉還有難度，如果將主管機關和農民的分擔比例進一步調整為7比3，也能讓農民退休工作做得更好，建請農業部參考。

立委陳超明表示，為了讓覆蓋率快速提高，也建議主管機關和農民的負擔比調整為7比3，「這不難啦，飛彈少買幾顆就可以了。」

郭國文指出，6比4的負擔比確實減少被保險人須提撥的金額，但更重要的應該是透過誘因來提高覆蓋率，以及打破給付的天花板，因此提出附帶決議，若農退儲金修法通過後，3年中每年的覆蓋率須提高7%，但若2年內覆蓋率無法提升10%，那就代表農退儲金政策必須檢討，並以提高相對提撥至1比2為方向。

謝衣鳯表示，無論什麼版本，目的都是要增加農退儲金的覆蓋率，但是農業部應該有政策執行的試算，好讓大家知道假如未來政策依舊成效不彰時如何來續推，農退儲金也應該和其他保險進行比較。

農業部長陳駿季表示，認同附帶決議要求一段時間後來檢討覆蓋率，而農業部也會推動相關誘因，如青農有提繳農退儲金，相關補助額度會再加碼等方式。

然而目前仍在復議期，且仍有黨團尚未簽署不復議，因此主席陳亭妃最後裁示，立委謝衣鳯、郭國文、蔡易餘、陳亭妃等所提修正版本，以及立委楊瓊瓔等所提修正動議，還有郭國文等人所提附帶決議，均保留送出委員會，並於2026年1月2日進行黨團協商。

