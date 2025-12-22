快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

立委籲農退儲金比例改7:3 「飛彈少買幾顆就可以了」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農民退休儲金制度2021年1月1日起開辦，目前符合農退儲金申請資格者約22.3萬人，然而實際提繳者9.2萬人，覆蓋率僅約41%，其中青年提繳率更只有24%。圖／聯合報系資料照片
農民退休儲金制度2021年1月1日起開辦，目前符合農退儲金申請資格者約22.3萬人，然而實際提繳者9.2萬人，覆蓋率僅約41%，其中青年提繳率更只有24%。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會今初審通過「農民退休儲金條例」第7條條文修正草案，然而因修正條文仍在復議期，且尚有黨團未簽署不復議，經主席、立委陳亭妃裁示，行政院及立委所提各版本，包含附帶決議等，將全數併案保留送出委員會，並於2026年1月2日進行黨團協商。

為提升農民退休保障，農業部推出農民退休儲金，農民每月繳納勞工最低薪資的1%至10%不等，政府提撥對應比例至退休儲金。截至今年10月，提繳農退儲金人數為8萬9933人，曾經參加農退儲金人數為11萬3532人。

為提高農民退休儲金提繳覆蓋率，立法院經濟委員會本月9日審查立委版修正草案，前次審查時，國民黨立委謝衣鳯、民進黨郭國文等人提案版本，將現行主管機關依農民提繳之農民退休儲金，按月提繳相同金額，修正為按月提繳1.5倍金額，藉由提高政府提繳比率，增加農民參與農退儲金意願。

而民進黨立委蔡易餘、陳亭妃及國民黨立委楊瓊瓔等人提案版本，將農民及主管機關共同提繳的金額，合併計算為提繳總額，由主管機關與農民以6比4的比例分擔。

行政院院會本月11日通過農業部擬具的「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比率，將農民負擔比率由現行5成調降為4成。

立法院經濟委員會今繼續審查農民退休儲金條例第七條條文。

立委賴瑞隆表示，由於讓青農回鄉還有難度，如果將主管機關和農民的分擔比例進一步調整為7比3，也能讓農民退休工作做得更好，建請農業部參考。

立委陳超明表示，為了讓覆蓋率快速提高，也建議主管機關和農民的負擔比調整為7比3，「這不難啦，飛彈少買幾顆就可以了。」

郭國文指出，6比4的負擔比確實減少被保險人須提撥的金額，但更重要的應該是透過誘因來提高覆蓋率，以及打破給付的天花板，因此提出附帶決議，若農退儲金修法通過後，3年中每年的覆蓋率須提高7%，但若2年內覆蓋率無法提升10%，那就代表農退儲金政策必須檢討，並以提高相對提撥至1比2為方向。

謝衣鳯表示，無論什麼版本，目的都是要增加農退儲金的覆蓋率，但是農業部應該有政策執行的試算，好讓大家知道假如未來政策依舊成效不彰時如何來續推，農退儲金也應該和其他保險進行比較。

農業部長陳駿季表示，認同附帶決議要求一段時間後來檢討覆蓋率，而農業部也會推動相關誘因，如青農有提繳農退儲金，相關補助額度會再加碼等方式。

然而目前仍在復議期，且仍有黨團尚未簽署不復議，因此主席陳亭妃最後裁示，立委謝衣鳯、郭國文、蔡易餘、陳亭妃等所提修正版本，以及立委楊瓊瓔等所提修正動議，還有郭國文等人所提附帶決議，均保留送出委員會，並於2026年1月2日進行黨團協商。

農民 農業部 主管

延伸閱讀

林俊憲、陳亭妃27日政見會交鋒 高雄綠4強明年元月3日一戰

與胞姊謝衣鳯爭選縣長？彰化縣議長謝典霖在臉書做出回應

陳亭妃推「府城鞋」進化 盼傳統工藝導入新科技

台南最新民調出爐…林俊憲發動攻勢民調漸增 未影響陳亭妃過半支持

相關新聞

周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增

本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨...

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

持續受到東北季風影響，明天北東水氣多，尤其宜蘭雨勢較大，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周三又有另一波更強東北季風南下，各地...

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

台北捷運發生重大治安事件，歹徒隨機持刀攻擊件造成4死11傷，其中，一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部於12月20...

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今天前往視察馬太鞍溪鋼構便橋，表示鋼便橋原先要...

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

不少人吃飽後就昏昏欲睡，營養師張馨方表示，不一定是因為太累，可能是血糖正在「大起大落」，「這餐血糖太刺激」，建議正確用餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。