影／柳營奇美醫引進動物療癒 讓可愛小羊小兔撫慰失智長輩
台南柳營奇美醫院失智共照中心攜手樹谷農場，準備可愛的小羊、兔等動物，今上午在院區邀請長輩餵食，生動互動過程，讓長輩展現赤子心，更打造更友善的失智照護環境。
柳營奇美院長周偉倪表示，失智照護不僅是醫療介入，更需要從情感與生活層面給予支持。根據多項研究顯示，動物輔助療癒可透過感官刺激與情感互動，有助於延緩失智症的認知退化，並改善情緒穩定度、專注力與社交參與。
這項「小小動物療癒師 動物麻吉GO」課程，上午在醫院生活大樓一樓外舉行，邀請奇憶學堂柳營班的長輩走出熟悉教室，親近大自然與動物，豐富日常學習體驗。
在現場，一輛樹谷農場動物療育車緩緩停下，包括有出生不到3個月的努比亞、黑肚品種小羊，還有活蹦亂跳的可愛兔子；兔子在手心蹦跳、刺蝟慢慢探出小腦袋、小羊悠閒咀嚼草料，還有小守宮跟象龜靜靜爬行，宛如迷你動物園。
長輩在工作人員引導下近距離觀察、輕撫、餵食與陪伴，逐漸展露笑容，氣氛溫馨而放鬆。75歲的學員陳樹蕾及80多歲的顏阿嬤輕撫著金色蟒蛇絲毫不畏懼，笑說醫院真的很貼心，讓課程更生動有趣。
過程中也鼓勵大家主動表達感受並分享過往回憶，一位長輩開心地說著，年輕時在鄉下飼養家畜的生活點滴，笑著與身旁的人分享，讓現場增添更多交流與情感連結。
周偉倪及護理部部長蕭素秋到場參與，陪伴學員近距離接觸溫馴可愛的小動物。透過這些「人氣療癒師」陪伴與互動，為身心靈帶來一份溫暖及療癒能量。
