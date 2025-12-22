周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增
本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨，中南部也會下雨。這波冷空氣接近冷氣團強度，周四、周五明顯轉涼。周三到周四3500公尺左右高山及周四、周五3000公尺左右高山有零星降雪或結結冰機率，需留意道路濕滑。
林秉煜指出，今天仍受東北季風影響，迎風面基隆、北海岸及花東等迎風面有零星降雨，但整體雨勢並不大。今西半部清晨低溫約15-18度，日夜溫差大。中南部今天氣溫約15-27度，北部15-23度，宜蘭17-20度。
未來降雨趨勢，林秉煜指出，明天東北季風減弱，偏東風天氣，只剩花東零星降雨。周三到周六除了東北季風影響，南邊上來水氣相對偏多，尤其是周三、周四，包括中南部，甚至平地都有零星降雨機會，迎風面會有較大雨勢出現機會。周五到周六南邊上來的水氣造成平地降雨機率偏低，但山區仍有零星降雨機率。因此周三到周四3500公尺左右高山，周四周五3000公尺左右高山有零星降雪或結結冰機率。下周日（28日）水氣減少。
林秉煜表示，溫度方面，明天白天回溫，各地高溫24-26度，但日夜溫差大。周三再受東北季風南下影響，北部轉涼，高溫預計下降2到4度，尤其周四到周五各地明顯偏涼，各地低溫約15-18度，接近冷氣團強度。周六周日再慢慢回升一些。
