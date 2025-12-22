聽新聞
防恐攻不鬆懈！聯手警政署 陳世凱： 機場車站港口全面加強巡邏
台北車站、南西商圈19日發生隨機襲擊事件造成4死，交通部長陳世凱今天指出，交通部與警政署合作，請各個交通場站提高戒備與加強巡邏，也請各單位增加保全人力，讓民眾安心參加跨年前後活動。
陳世凱表示，台北發生隨機攻擊事件後，交通部隨即與警政署合作，也通知所有的交通運具場站，包含機場 、港口旅客中心或旅運中心，以及所有的車站場站，全部都加強戒備跟巡邏，也請警政署協助，不管是航警、港警、鐵警，都已經在各個場站加強巡邏跟戒備。
陳世凱說，相信這幾天民眾應該都有看到，在車站周邊或是在人潮比較聚集的地方，都看到相當多的警力，協助維持治安與秩序；另外針對跨年前後比較多人潮聚集的活動，也都有蒐集資料提供給警政署，希望透過警政署員警的力量，以及民警、民安的保全力量，讓參加活動的民眾能放心、安心，也請各單位，能夠增加保全人力。
