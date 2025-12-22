快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

聽新聞
0:00 / 0:00

防恐攻不鬆懈！聯手警政署 陳世凱： 機場車站港口全面加強巡邏

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部長陳世凱今天指出，交通部與警政署合作，請各個交通場站提高戒備與加強巡邏，也請各單位增加保全人力，讓民眾安心參加跨年前後活動。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱今天指出，交通部與警政署合作，請各個交通場站提高戒備與加強巡邏，也請各單位增加保全人力，讓民眾安心參加跨年前後活動。記者王思慧／攝影

台北車站、南西商圈19日發生隨機襲擊事件造成4死，交通部長陳世凱今天指出，交通部與警政署合作，請各個交通場站提高戒備與加強巡邏，也請各單位增加保全人力，讓民眾安心參加跨年前後活動。

陳世凱表示，台北發生隨機攻擊事件後，交通部隨即與警政署合作，也通知所有的交通運具場站，包含機場 、港口旅客中心或旅運中心，以及所有的車站場站，全部都加強戒備跟巡邏，也請警政署協助，不管是航警、港警、鐵警，都已經在各個場站加強巡邏跟戒備。

陳世凱說，相信這幾天民眾應該都有看到，在車站周邊或是在人潮比較聚集的地方，都看到相當多的警力，協助維持治安與秩序；另外針對跨年前後比較多人潮聚集的活動，也都有蒐集資料提供給警政署，希望透過警政署員警的力量，以及民警、民安的保全力量，讓參加活動的民眾能放心、安心，也請各單位，能夠增加保全人力。

凶嫌張文先擲煙霧彈、再隨機殺人，余家昶捨命攔阻成為首位罹難者，各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。記者林俊良／攝影
凶嫌張文先擲煙霧彈、再隨機殺人，余家昶捨命攔阻成為首位罹難者，各界花束湧入捷運台北車站，民眾跪地合掌悼念。記者林俊良／攝影

交通部長 保全 陳世凱

延伸閱讀

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

到了該轉型的時機 陳世凱：台灣觀光品質、產值都要努力

台鐵與東武鐵道締結友好10周年 「日光詣SPACIA」車頭台北車站亮相

盼國旅「重質不重量」！陳世凱展望未來 交通部要推北迴觀光

相關新聞

周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增

本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨...

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

持續受到東北季風影響，明天北東水氣多，尤其宜蘭雨勢較大，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周三又有另一波更強東北季風南下，各地...

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

台北捷運發生重大治安事件，歹徒隨機持刀攻擊件造成4死11傷，其中，一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部於12月20...

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今天前往視察馬太鞍溪鋼構便橋，表示鋼便橋原先要...

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

不少人吃飽後就昏昏欲睡，營養師張馨方表示，不一定是因為太累，可能是血糖正在「大起大落」，「這餐血糖太刺激」，建議正確用餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。