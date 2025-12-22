114年旅服評比揭曉 25處頂尖服務i-center及借問站出爐
為提供國內外旅客提供便捷、快速的觀光資訊與各項旅遊協助，交通部觀光署輔導地方及國家風景區推動全台i-center旅遊及借問站服務，近期揭曉114年度評比結果，共15處旅遊服務據點及10處借問站脫穎而出。
114年度i-center旅遊服務體系暨績優借問站評比結果，全台203處參賽單位中，共15處旅遊服務據點及10處借問站脫穎而出，獲得績優殊榮，觀光署將於2026年3月2日將透過「觀光節慶祝大會」進行公開表揚。
觀光署表示，目前i-center旅遊服務體系依其區位與旅客需求特性，設置不同層級的旅遊服務據點。桃園國際機場旅客服務中心在第1層級（國際機場）拔得頭籌。
第2層級（重要交通場站）旅遊服務中心績優得主，包含直轄市組的捷運劍潭站、淡水火車站與高雄火車站；縣市組則由二水火車站、基隆市及礁溪轉運站獲獎。
第3層級國家風景區由卑南、白沙灣、松柏嶺、福隆及七股等5處遊客中心獲得績優評比；地方風景區則有大稻埕、纜車貓空站及十分等3處遊客中心獲選。
觀光署指出，針對由民間觀光業者提供的在地旅遊資訊服務，今年度同步選出10處績優借問站，包含Kadda Hotel璽賓行旅海景運動飯店、山海芳園景觀咖啡廳、智嵐雅居民宿、富雨洋傘、緞帶王觀光工廠、雲林記憶cool、集集驛站、福容徠旅水里、寶熊漁樂碼頭、源泉故事屋等。
觀光署強調，本次評比結果顯示全台旅服據點服務品質逐年提升，未來將順應AI發展趨勢，持續推動i-center旅遊服務體系的智慧化與友善服務，並藉由借問站帶動社區參與地方品牌形塑，盼建構更順暢、溫暖且具國際競爭力的全臺旅遊服務體系網絡。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言