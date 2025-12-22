快訊

114年旅服評比揭曉 25處頂尖服務i-center及借問站出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場旅客服務中心。圖／觀光署提供
桃園機場旅客服務中心。圖／觀光署提供

為提供國內外旅客提供便捷、快速的觀光資訊與各項旅遊協助，交通部觀光署輔導地方及國家風景區推動全台i-center旅遊及借問站服務，近期揭曉114年度評比結果，共15處旅遊服務據點及10處借問站脫穎而出。

114年度i-center旅遊服務體系暨績優借問站評比結果，全台203處參賽單位中，共15處旅遊服務據點及10處借問站脫穎而出，獲得績優殊榮，觀光署將於2026年3月2日將透過「觀光節慶祝大會」進行公開表揚。

觀光署表示，目前i-center旅遊服務體系依其區位與旅客需求特性，設置不同層級的旅遊服務據點。桃園國際機場旅客服務中心在第1層級（國際機場）拔得頭籌。

第2層級（重要交通場站）旅遊服務中心績優得主，包含直轄市組的捷運劍潭站、淡水火車站與高雄火車站；縣市組則由二水火車站、基隆市及礁溪轉運站獲獎。

第3層級國家風景區由卑南、白沙灣、松柏嶺、福隆及七股等5處遊客中心獲得績優評比；地方風景區則有大稻埕、纜車貓空站及十分等3處遊客中心獲選。

觀光署指出，針對由民間觀光業者提供的在地旅遊資訊服務，今年度同步選出10處績優借問站，包含Kadda Hotel璽賓行旅海景運動飯店、山海芳園景觀咖啡廳、智嵐雅居民宿、富雨洋傘、緞帶王觀光工廠、雲林記憶cool、集集驛站、福容徠旅水里、寶熊漁樂碼頭、源泉故事屋等。

觀光署強調，本次評比結果顯示全台旅服據點服務品質逐年提升，未來將順應AI發展趨勢，持續推動i-center旅遊服務體系的智慧化與友善服務，並藉由借問站帶動社區參與地方品牌形塑，盼建構更順暢、溫暖且具國際競爭力的全臺旅遊服務體系網絡。

雲林記憶cool。圖／雲林縣政府提供
雲林記憶cool。圖／雲林縣政府提供
大稻埕遊客中心。圖／台北市政府提供
大稻埕遊客中心。圖／台北市政府提供

火車站 觀光署

相關新聞

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

持續受到東北季風影響，明天北東水氣多，尤其宜蘭雨勢較大，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周三又有另一波更強東北季風南下，各地...

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

台北捷運發生重大治安事件，歹徒隨機持刀攻擊件造成4死11傷，其中，一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部於12月20...

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今天前往視察馬太鞍溪鋼構便橋，表示鋼便橋原先要...

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

不少人吃飽後就昏昏欲睡，營養師張馨方表示，不一定是因為太累，可能是血糖正在「大起大落」，「這餐血糖太刺激」，建議正確用餐...

健康主題館／輕度活動取代久坐 隔天心情好

長期久坐，不僅會引起腰痠背痛，還會導致情緒低落、焦慮、憂鬱，危害身心健康。根據最新發表於「運動與鍛鍊心理學期刊」的研究指...

