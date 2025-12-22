快訊

婦人走路會喘原來是心臟破洞 心導管關閉器精準封住大洞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀。圖／豐原醫院提供
豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀。圖／豐原醫院提供

豐原45歲林姓婦人最近走路會喘，本以為只是三高引起，因持續惡化，甚至喘到必須平躺才能稍微緩解呼吸，到衛生福利部豐原醫院就醫，經心臟超音波檢查，才發現竟是「心房中膈缺損」，豐原醫院心臟內科王敏雄醫師立即會同小兒心臟科團隊，安排心導管置放關閉器手術，術後恢復良好，走路不再喘。

豐原醫院心臟內科王敏雄醫師指出，心房中膈缺損屬於先天性疾病，跟卵圓孔不一樣的是，卵圓孔多數會在6歲前自然閉合，多數心房中膈缺損的患者在年輕時並無症狀，常到20至40歲才陸續出現不適，心房間的血液長期異常分流，右心負擔會逐漸增加，肺動脈壓力也跟著上升，最終可能引發右心衰竭及肺動脈高壓，若沒有及時治療，恐發展成「艾森曼格症候群」，嚴重者甚至可能需要心、肺移植。

豐原醫院小兒心臟科林聖哲醫師表示，林婦的心房中膈缺損大小約1.8公分，肺血流量是正常的3倍，心臟負擔增加，現今治療多以心導管介入治療為主，透過導線穿過缺損處並精準釋放關閉器，即可封阻異常血流，全程約1到2小時可完成，無需開胸手術，安全且復原快速，病人通常隔天即可下床活動，只需按時回診追蹤即可。

他表示，若新生兒的心房中膈缺損達0.8公分以上，多半不易自行閉合，發生率約為每千名新生兒中有一位，建議新生兒家長可考慮自費篩檢，以及早掌握寶寶的心臟有無異常狀況。

心臟內科王敏雄醫師提醒，若民眾出現心悸、喘、疲倦或運動耐受度下降等症狀，不應輕忽，及早接受心臟超音波檢查有助於及早診斷並避免病情惡化，呼籲民眾維持健康飲食與良好生活作息，才能降低心血管疾病風險。

