北榮新竹分院首創醫院衛星模式 補位竹東與偏鄉醫師缺口

新竹縣竹東醫療次區域的醫師密度為全台倒數第3，鄰近的五峰、尖石、芎林、橫山等鄉鎮衛生所，長期面臨無專責醫師的窘境，台北榮總新竹分院首創教學醫院衛星模式，將周邊衛生所納為「衛星」據點，將點連成線、面，串聯成完整的區域醫療防護網，讓醫療不再有距離，健康走進每一位居民的日常。

面對醫師招募困境，北榮新竹分院祭出配套措施，不僅保障醫師薪資比照醫學中心水準，並提供教職與宿舍等福利，協助專業人才能專心投入臨床服務、無後顧之憂。醫療運作採取創新的「6+2」模式，規畫醫師每周六個時段支援衛生所，並保留兩個時段回院看診，確保專業連結不中斷。

此外，衛生所的醫療盈餘將建立回流機制，用於招募更多專科醫師，擴大服務內容，真正落實「健康台灣，深耕在地」，實現公立醫院對於在地醫療的永續承諾。

賴清德總統昨天到台北榮民總醫院，出席由公立醫院協會主辦的「醫療韌性守護健康台灣」研討會。北榮新竹分院院長陳曾基偕同副院長黃政斌、深耕計畫辦公室主任楊婉華及醫務企劃室主任孫漣等核心主管與會，展現該院對於深耕在地醫療的重視。

其中，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻在演講中指出，行政院於今年核定「健康台灣深耕計畫」，預計於2025年至2029年的5年間投入489億元經費。該計畫打破過去資源分配「大者恆大」的慣例，強調「由下而上」提出解決方案，並聚焦於4大範疇：優化醫療工作條件、規畫多元人才培訓、導入智慧科技 醫療及社會責任醫療永續。

北榮新竹分院此次成功爭取「A2模式」（其他醫療機構垂直及區域整合所轄縣市醫療機構）計畫核定，透過垂直整合鄰近醫療機構，積極投入偏鄉醫療網絡的重建，展現公立醫院履行社會責任的核心價值。 新竹分院院長陳曾基（右二）偕團隊，與北榮總院長陳威明（右三）及陳志鴻副召集人（左三）合影。圖／北榮新竹分院提供

