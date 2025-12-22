快訊

捷運系統收炸彈預告「下午1：30引爆」 台鐵繃緊神經：全面警備

「綠茶婊」入段考題涉性平爭議 金城國中教師上月遭解聘

簡立峰專欄／AI賽道出現分歧 中國模型在矽谷找到定位

北榮新竹分院首創醫院衛星模式 補位竹東與偏鄉醫師缺口

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
副召集人陳志鴻強調「北榮新竹分院針對偏鄉教學醫院衛星計畫」。圖／北榮新竹分院提供
副召集人陳志鴻強調「北榮新竹分院針對偏鄉教學醫院衛星計畫」。圖／北榮新竹分院提供

新竹縣竹東醫療次區域的醫師密度為全台倒數第3，鄰近的五峰、尖石、芎林、橫山等鄉鎮衛生所，長期面臨無專責醫師的窘境，台北榮總新竹分院首創教學醫院衛星模式，將周邊衛生所納為「衛星」據點，將點連成線、面，串聯成完整的區域醫療防護網，讓醫療不再有距離，健康走進每一位居民的日常。

面對醫師招募困境，北榮新竹分院祭出配套措施，不僅保障醫師薪資比照醫學中心水準，並提供教職與宿舍等福利，協助專業人才能專心投入臨床服務、無後顧之憂。醫療運作採取創新的「6+2」模式，規畫醫師每周六個時段支援衛生所，並保留兩個時段回院看診，確保專業連結不中斷。

此外，衛生所的醫療盈餘將建立回流機制，用於招募更多專科醫師，擴大服務內容，真正落實「健康台灣，深耕在地」，實現公立醫院對於在地醫療的永續承諾。

賴清德總統昨天到台北榮民總醫院，出席由公立醫院協會主辦的「醫療韌性守護健康台灣」研討會。北榮新竹分院院長陳曾基偕同副院長黃政斌、深耕計畫辦公室主任楊婉華及醫務企劃室主任孫漣等核心主管與會，展現該院對於深耕在地醫療的重視。

其中，總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻在演講中指出，行政院於今年核定「健康台灣深耕計畫」，預計於2025年至2029年的5年間投入489億元經費。該計畫打破過去資源分配「大者恆大」的慣例，強調「由下而上」提出解決方案，並聚焦於4大範疇：優化醫療工作條件、規畫多元人才培訓、導入智慧科技 醫療及社會責任醫療永續。

北榮新竹分院此次成功爭取「A2模式」（其他醫療機構垂直及區域整合所轄縣市醫療機構）計畫核定，透過垂直整合鄰近醫療機構，積極投入偏鄉醫療網絡的重建，展現公立醫院履行社會責任的核心價值。

新竹分院院長陳曾基（右二）偕團隊，與北榮總院長陳威明（右三）及陳志鴻副召集人（左三）合影。圖／北榮新竹分院提供
新竹分院院長陳曾基（右二）偕團隊，與北榮總院長陳威明（右三）及陳志鴻副召集人（左三）合影。圖／北榮新竹分院提供

衛生所 醫師 新竹

延伸閱讀

實踐北榮揚名國際 院長陳威明獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」

北榮醫療韌性守護台灣研討會 院長陳威明首發「台北榮總防災包一號」

打造醫療韌性 北榮首發「防災包1號」

偷偷亂射？星鏈控大陸發射衛星未協調 僅差200公尺險相撞

相關新聞

周三冷空氣南下「接近冷氣團強度」 到周末水氣多北台、中南部降雨增

本周受兩波東北季風影響，中央氣象署技正林秉煜上午指出，周二回溫、溫差大；下一波東北季風周三逐漸南下，到周六水氣偏多易有雨...

今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

明天北東濕冷！周三緊接更強東北季風「耶誕節低溫下探13度」

持續受到東北季風影響，明天北東水氣多，尤其宜蘭雨勢較大，中央氣象署預報員蔡伊其表示，周三又有另一波更強東北季風南下，各地...

北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

台北捷運發生重大治安事件，歹徒隨機持刀攻擊件造成4死11傷，其中，一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部於12月20...

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰壩，馬太鞍溪橋遭洪水沖毀。交通部長陳世凱今天前往視察馬太鞍溪鋼構便橋，表示鋼便橋原先要...

吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」

不少人吃飽後就昏昏欲睡，營養師張馨方表示，不一定是因為太累，可能是血糖正在「大起大落」，「這餐血糖太刺激」，建議正確用餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。