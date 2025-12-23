快訊

窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
日本洗衣哥分享清洗窗簾的訣竅。圖／Ingimage

家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒「FNN」報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」在YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。

專家指出，清洗前的第一個重點是「確認布料是否老化」。由於窗簾長期受紫外線照射，纖維容易脆化，除了確認洗滌標籤是否可水洗外，建議先輕拉布料，若發出快撕裂的聲音或手感脆弱，應避免下水以免破損擴大。確認布料強韌度後，第二個重點是「善用浴缸」，比起容易洗壞布料的洗衣機，專家更推薦使用浴室浴缸進行溫和浸泡。

在洗劑調配上，第三個重點是掌握「黃金配方」。在浴缸注入約42度的溫水，加入洗衣粉量匙一平匙的「鹼性洗衣粉」與「粉狀氧系漂白劑」混合溶解。但需注意深色窗簾應避免使用漂白劑以免褪色，脆弱的蕾絲窗簾務必裝入洗衣袋。第四個重點在於「徹底浸泡」，將窗簾靜置於溫水中約30至60分鐘，溫水能有效帶出纖維中的陳年髒污與異味，水質往往會瞬間變得渾濁黝黑。

針對後續的洗清與晾曬，專家強調「手洗」比機洗更安全。雖然可使用洗衣機弱洗模式，但為了避免老舊布料在攪動中破損，建議直接在浴缸換水洗清直到水變清澈。

最後一個重點則是「黃金脫水時間」，為了防止難以處理的皺褶產生，洗衣機脫水時間設定為「1分鐘」即可，切勿過久。脫水後在半乾狀態下直接掛回窗簾軌道，利用布料自身的重量將皺褶拉直自然風乾。透過此法，不僅能洗淨髒污，也能去除輕微發霉，讓居家空氣恢復清爽。

