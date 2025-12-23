窗簾幾年沒洗了？大掃除丟洗衣機恐損壞 達人傳授零失敗4秘訣
家中窗簾每天多次開開關關，沾上的灰塵、塵蟎與異味往往超乎預期，若多年未洗，不僅讓室內空氣品質下降，更可能成為過敏原溫床。許多民眾擔心自行清洗會造成窗簾縮水或破損，根據日媒「FNN」報導，洗衣達人「洗衣哥Shunpei」在YouTube上特別傳授了一套「浴缸浸泡法」，只要掌握五大清洗重點，在家也能讓窗簾煥然一新。
專家指出，清洗前的第一個重點是「確認布料是否老化」。由於窗簾長期受紫外線照射，纖維容易脆化，除了確認洗滌標籤是否可水洗外，建議先輕拉布料，若發出快撕裂的聲音或手感脆弱，應避免下水以免破損擴大。確認布料強韌度後，第二個重點是「善用浴缸」，比起容易洗壞布料的洗衣機，專家更推薦使用浴室浴缸進行溫和浸泡。
在洗劑調配上，第三個重點是掌握「黃金配方」。在浴缸注入約42度的溫水，加入洗衣粉量匙一平匙的「鹼性洗衣粉」與「粉狀氧系漂白劑」混合溶解。但需注意深色窗簾應避免使用漂白劑以免褪色，脆弱的蕾絲窗簾務必裝入洗衣袋。第四個重點在於「徹底浸泡」，將窗簾靜置於溫水中約30至60分鐘，溫水能有效帶出纖維中的陳年髒污與異味，水質往往會瞬間變得渾濁黝黑。
針對後續的洗清與晾曬，專家強調「手洗」比機洗更安全。雖然可使用洗衣機弱洗模式，但為了避免老舊布料在攪動中破損，建議直接在浴缸換水洗清直到水變清澈。
最後一個重點則是「黃金脫水時間」，為了防止難以處理的皺褶產生，洗衣機脫水時間設定為「1分鐘」即可，切勿過久。脫水後在半乾狀態下直接掛回窗簾軌道，利用布料自身的重量將皺褶拉直自然風乾。透過此法，不僅能洗淨髒污，也能去除輕微發霉，讓居家空氣恢復清爽。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言