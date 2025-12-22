實踐北榮揚名國際 院長陳威明獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」

第四屆「國家非營利組織總經理獎」於上周六頒獎，台北榮總院長陳威明以領導力與前瞻性醫療策略獲獎。「我的使命是照顧國民健康，提升醫療品質，我們所做的每一件事，都旨在圖利人民與國家。」陳威明獲獎後受訪表示，醫療絕非夕陽產業，而是國家經濟的安定力量，北榮將持續精進，為提升台灣的永續發展與國際能見度持續貢獻。

由中華民國企業經理協進會舉辦的2025年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」於12月20日在台北遠東香格里拉3樓遠東宴會廳舉行頒獎典禮。由理事長羅達賢主持，邀請工業技術研究院董事長吳政忠擔任頒獎嘉賓，肯定國內各領域傑出專業人才對產業與社會的卓越貢獻。

北榮近年在陳威明的帶領下，展現多項突破性的具體事蹟。第一、以百億建設打造頂級硬體，躋身全球250強。北榮近年投入超過百億新臺幣進行重大建設，包括重粒子中心、新醫療大樓、新門診大樓及新手術大樓等，以嶄新面貌服務國人。在國際評比上，該院連兩年入選《Newsweek》全球醫院250強榜單，為台灣唯一入選者，證明其醫療實力已達世界一流水平。

第二、疫情「超前部署」 成為國家經濟安定力量。新冠疫情期間，北榮率先推動池化核酸檢測（pooling PCR），並在疫情爆發前將檢驗量能提升至一天8000例。在某竹科公司爆發群聚時，北榮迅速應變，於兩天內完成數千人檢驗，成功阻擋疫情延燒至科學園區，確保產業鏈正常運作；同時透過精準池化技術大幅降低檢驗成本，對國家經濟有著重大貢獻。

第三、重粒子治療領先全球 拓展醫療外交。北榮堅持走頂級醫療路線，專注急、重、難症治療。其重粒子癌症治療中心已累積逾600例治療經驗，其中針對「癌王」胰臟癌的治療成果顯著，為病友帶來新希望。透過成功的微創人工關節手術等案例，陳威明親自服務超過30個國家的病人，並成功吸引美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）及紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）簽約合作，以頂級醫療協助「台灣的外交」與國際行銷。

第四、公私協作，啟動AI醫療引擎。北榮與鴻海集團簽署合作意向書，由鴻海捐贈3億元設立AI醫療研發中心，透過工程師駐點實現快速「落地驗證、修正改善」，共同打造智慧醫療示範場域，展現醫療實踐與科技創新的結合成果。同時北榮也和台灣多家醫療科技產業合作積極合作，希望以醫療實力幫助台灣醫療生技產業發展。

第五、落實永續發展 打造「全臺最美麗的生態醫學中心」。陳威明致力於環境永續與員工福祉，將北榮院區打造成綠覆蓋率超過40%的「全台灣最美麗的生態醫學中心」，透過能源轉型、綠色採購及醫療廢棄物減量等措施落實環保。同時，提供完善的托幼托老服務與環境優美的員工宿舍，確保人力穩定，使北榮成為國家社會的堅實「安定力量」。

台北榮總身為國家級醫學中心，未來將持續秉持以病人安全為中心的理念，深化創新管理，提升臺灣醫療的國際能見度與永續發展。 台北榮總院長陳威明引領北榮躋身全球頂尖行列，實踐「頂尖醫療 揚名國際」願景，榮獲第四屆「國家非營利組織總經理獎」殊榮，賴清德總統發布賀電恭喜。圖／取自台北榮總臉書

商品推薦