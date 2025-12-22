北捷傷者是愛滋感染者 石崇良：接獲21通諮詢電話 僅個位數轉介投藥

台北捷運發生重大治安事件，歹徒隨機持刀攻擊件造成4死11傷，其中，一名傷者為HIV（愛滋病毒）感染者。衛福部於12月20日成立專案進行暴露預防措施，衛福部長石崇良表示，至昨天統計，這兩天以來接了21通電話，多數都是因擔心來詢問，轉介到醫療端者為「個位數」，進一步諮詢是否投藥。

石崇良指出，北捷隨機持刀攻擊事件，疾管署隔天啟動公費專案，有感染疑慮的民眾，可撥打1922防疫專線，由專人協助轉介感染專科醫師評估，相關預防投藥需於72小時內完成。因為事發現場相當混亂，當天可能有些小傷的民眾並沒有到醫院，就醫也就沒被登錄，所以開放了防疫專線。

「民眾認為有感染風險即可多加利用，並把握黃金72小時投藥時間。」石崇良說，公布專線後，透過諮詢、轉介，希望把感染風險降到最低。目前已經接獲21通電話，今天還是會繼續開放，主要是掌握72小時的黃金期，請大家多多利用。

石崇良強調，21通電話中，多數都是因為過度擔心，僅有「個位數」真正轉介醫療院所，而轉介也不一定等於實際投藥，還會再經過醫療團隊評估。疾管署啟動HIV公費專案，今天仍會繼續開放收案，民眾可多加利用，把疑慮跟感染風險降到最低。

