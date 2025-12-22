喝咖啡對身體好不好？醫師：取決於肝臟中的「咖啡因碎紙機」

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
不少民眾喜歡喝咖啡，但有的人太晚喝會睡不著，醫師指取決於基因決定你是「快代謝者」還是「慢代謝者」。美聯社
不少人喜歡喝咖啡，工作時也要靠咖啡因提神。營養醫學醫師劉博仁今天在臉書指出，很多人常會問他「喝咖啡到底對身體好不好？」他表示，這是一個沒有標準答案的問題，因為「取決於你的基因。」

有人睡前喝濃縮咖啡照樣倒頭就睡，反之，也有人中午喝一杯拿鐵，晚上卻盯著天花板數羊。劉博仁指出，咖啡因兩面刃：基因決定你是「快代謝者」還是「慢代謝者」。咖啡本身富含綠原酸等抗氧化劑，對某些人來說是「護肝神藥」；但對另一群人來說，它卻可能是導致高血壓、焦慮、甚至增加腎臟負擔的「隱形毒藥」。

劉博仁指出，肝臟裡有一台「咖啡因碎紙機」，咖啡因進入人體後，主要在肝臟進行代謝，這是功能醫學中所謂的肝臟第一階段解毒路徑。這裡有一個關鍵的主角，叫做CYP1A2（細胞色素 P450 1A2） 酵素。可以把 CYP1A2 想像成肝臟裡的一台「碎紙機」。這台機器的運作效率，是由基因天生決定。

如果屬於快代謝者，劉博仁說，碎紙機馬力全開，咖啡因一進來很快就被分解掉。這類人喝咖啡，咖啡因在體內停留時間短，副作用少，反而能享受到咖啡多酚帶來的抗氧化、護心、護肝效益。

但如果屬於慢代謝者，劉博仁指出，碎紙機運轉比較慢，甚至容易「卡紙」。咖啡因在體內的半衰期顯著延長，甚至長達 8-10 小時以上。這意味著咖啡因會長時間刺激你的交感神經與腎上腺素，讓血管處於收縮狀態。根據全球基因庫與多項流行病學統計，大約有 50%的人口屬於「慢代謝者」。

劉博仁指出，如果沒有做基因檢測，如何判斷自己是否屬於「慢代謝者」？他指出，如果喝完咖啡後出現以下症狀，就是身體對你亮紅燈：包括喝完一小時內，感覺坐立難安、手微微發抖，或講話速度不自覺變快。其次是睡眠障礙（即使早上喝） ，這是最典型的特徵。早上10點喝咖啡，晚上12點大腦還在高速運轉無法關機，代表代謝速度極慢。

此外，血壓波動（關鍵指標）， 是許多高血壓患者忽略的細節。慢代謝者喝完咖啡後，收縮壓容易顯著上升。或腸胃不適，感到胃酸逆流、胃部絞痛或神經性的腸胃緊縮感。甚至心悸，明顯感覺到心跳加速、重擊或是漏一拍。

劉博仁指出，如果中了上述2項以上，建議先暫停飲用，或將攝取量降至每日100mg 以下（約半杯美式），觀察身體變化。最新研究指出，對於快代謝者每天喝3杯咖啡，罹患高血壓或腎臟功能異常的風險沒有增加，甚至有保護作用。但對於慢代謝者每天喝3杯以上咖啡，罹患高血壓風險增加約2.5倍，且伴隨蛋白尿（腎臟過濾壓力）風險顯著上升。

