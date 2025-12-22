吃完飯後就想睡？營養師指這些用餐習慣最容易「飯後當機」
不少人吃飽後就昏昏欲睡，營養師張馨方表示，不一定是因為太累，可能是血糖正在「大起大落」，「這餐血糖太刺激」，建議正確用餐習慣，減少「飯後當機」的情形。
張馨方在臉書粉專「Vivi營養生活話」指出，為什麼餐後特別想睡？關鍵在血糖可能失控中。當一餐中精製澱粉或糖分比率過高，身體會出現以下反應：包括血糖快速飆升、血糖急速下降及神經傳導物質受影響等狀況。當血糖快速飆升，會讓胰島素大量分泌，試圖把血糖拉回正常。而血糖急速下降，會讓大腦能量供應不穩，出現疲倦、想睡、注意力下降。如果神經傳導物質受影響，血糖波動會干擾多巴胺與血清素平衡，精神自然提不起來。
至於那些用餐習慣最容易讓人餐後當機、昏昏欲睡，張馨方指出，包括主食集中、蔬菜與蛋白質不足；習慣白飯、白麵、麵包、甜點一次吃好吃滿；吃飯速度快、幾乎沒咀嚼；餐後立刻久坐、不活動。
吃飯想「穩血糖不想睡」的吃法，張馨方建議，包括餐盤比例先調整，如半盤蔬菜＋足量蛋白質，再搭配適量全穀類主食；選對澱粉來源，以糙米、五穀飯、地瓜取代精製白飯；搭配關鍵營養素，如礦物質鎂、鉻及維生素B群，有助能量代謝與血糖穩定。此外，餐後輕活動10到15分鐘，促進葡萄糖利用，比灌咖啡更有效。
