耶誕節將至 粉專：降雪範圍擴大、時間拉長

周三更強東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，這波會降雪，且降雪範圍擴大、降雪時間也拉長。

「林老師氣象站」指出，根據今晨美國NCEP數值模式模擬結果顯示，24日(周三)起，受東北季風再增強影響，加上環境水氣增多，不但中部以北及花蓮以北地區天氣轉為涼冷外，台灣各地降雨機會也會有明顯提升的趨勢，雖然，降雨多屬短暫性零星陣雨型態為主。

「林老師氣象站」指出，目前預測，24日、25日台灣中部以北及花蓮以北地區3500公尺，以及26日、27日台灣中部以北、東北部及東部地區3000公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會，降雪範圍擴大、降雪時間也拉長；若有安排賞雪活動，呼籲留意自身保暖去寒，且山區路面溼滑、注意活動安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

