今漸轉乾明回暖 吳德榮：周三更強東北季風南下影響到周末

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周受2波東北季風影響，今漸轉乾明回暖，周三更強東北季風南下，影響到周末。本報資料照片
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明日至周三上午季風減弱，各地晴朗、明顯回暖。

今日各地區氣溫為：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度及東部15至27度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三下午起至周六另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

吳德榮表示，周四、五零度線高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周(28)日「東北季風」漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 氣溫

