健康你我他／醫美一次就夠了 腹有詩書氣自華

聯合報／ 文／紫堤（高市三民）
與其花時間在醫美，不如多讀幾本書，畢竟「氣質」是醫美做不來的。圖／紫堤提供
與其花時間在醫美，不如多讀幾本書，畢竟「氣質」是醫美做不來的。圖／紫堤提供

一向推崇自然美的我，沒想到也跟上了醫美的風潮，嘗試了淨膚雷射。

其實會跨出這一步，是因為兒子女友爸媽的關係。兒子說，女友的爸媽時常「進廠維修」，維持好氣色；每次聽他這麼說，我總是淡淡一笑，我覺得「自然老去也是一種美」，就坦然接受歲月留下的印記。直到我見到兒子女友的爸媽。

他們比我年長十歲，皮膚卻光滑細緻、無斑點，人看上去比實際年齡還要年輕許多；反觀我臉上暗沉，一笑法令紋便浮現。回家攬鏡自照，我被那兩道笑得太多而形成的「深溝」嚇了一跳。於是我開始上網查詢各種醫美資訊，發現淨膚雷射副作用小、恢復期短，適合第一次嘗試，便請兒子幫忙詢問診所，安排好一切後，我踏進了醫美的大門。

走進診所時，迎接我的是一群臉龐如明星般的護理師，那畫面說服力滿分。我沒有要變成明星，只希望自己不要顯得太老態，與醫師溝通好想改善的部位後，預約了淨膚雷射的時間。

做完後的感覺如何？可能是我期望太高，且醫美需要持續保養，花費不少的時間和金錢。想想還是覺得充實內在比較重要。「腹有詩書氣自華」，與其花時間在醫美，不如多讀幾本書，畢竟「氣質」是醫美做不來的。

兒子笑我半途而廢，但我覺得嘗試過就好。現在的我，更喜歡鏡子裡那個真實的自己。

醫美 女友 子女 診所 醫師 副作用

