吃飯常嗆到？長者「吞嚥困難」應就醫

75歲陳爺爺兩年前中風後，吃飯愈來愈辛苦，喝水常嗆到眼淚直流，原本平凡的三餐，變成每天壓力來源。為避免麻煩，他不再參加親友聚餐，直到因反覆肺炎住院，才確診是「吞嚥困難」造成的吸入性肺炎。

吞嚥困難常見於高齡者、中風及神經退化疾病患者，容易被誤以為只是退化或吃太快。若未及早處理，不僅會營養不良、體重下降，食物或口腔細菌吸入氣管後可能引發反覆肺炎，嚴重時危及生命。吞嚥困難是指食物或水從口腔到胃的途中受阻，常見徵兆包括容易嗆咳、喝水咳不停、進食時間變長、食物卡喉、聲音變得沙啞等警訊，建議應尋求專業醫療人員的協助。

造成吞嚥困難的原因很多，以中風、巴金森氏症、多發性硬化症及運動神經元疾病最常見；頭頸癌治療後遺症、頸椎手術造成的神經損傷、食道狹窄、逆流性食道炎或腫瘤，也可能造成吞嚥問題。年紀愈大，肌力流失、口腔退化，也會讓長輩不自覺地出現吞嚥無力。

當懷疑有吞嚥困難時，會先進行臨床吞嚥檢查，觀察吃不同質地食物時是否嗆咳或殘留；必要時會安排纖維內視鏡吞嚥檢查（FEES），從鼻腔置入細小內視鏡觀察咽喉動作；或安排螢光吞嚥攝影（VFSS），以X光動態觀察食物在口腔、咽喉到食道的過程，找出問題所在。這些檢查安全、快速，是制定治療計畫的重要基礎。

要降低嗆咳風險，提升進食安全，日常生活調整非常重要。食物切小塊、煮軟，避免乾硬或易掉屑食物；必要時加入增稠粉，讓水或湯變得較稠以減少嗆咳。進食時保持端坐、下巴微收，小口慢吃，每一口確實吞乾淨再吃下一口。餐後至少坐30分鐘，並做好口腔清潔，這些都可以降低吸入性肺炎的風險。

語言治療師會依個別狀況安排口腔與舌頭肌力訓練，也會教導下巴內收、頭部轉向等技巧，幫助食物更安全地進入食道。有些患者則需要特製食具，協助控制進食速度與食物量。

對吞嚥困難的人來說，每一口飯、每一口水都是挑戰，若能及早發現，並透過評估、訓練與日常調整改善，將可讓長輩更安心享受每一餐，重新找回用餐的喜悅與尊嚴。

