健康主題館／輕度活動取代久坐 隔天心情好
長期久坐，不僅會引起腰痠背痛，還會導致情緒低落、焦慮、憂鬱，危害身心健康。根據最新發表於「運動與鍛鍊心理學期刊」的研究指出，每天只要少坐、多動，就能在隔天明顯感受到情緒與精神狀態提升。
比高強度運動更有效
這項研究由德州大學阿靈頓分校與澳洲莫納什大學的研究團隊合作進行，以354名健康的年輕成人為對象，進行7至15天活動測量，記錄每日睡眠、久坐時間、輕度活動以及中高強度運動，探討不同活動在24小時行為分配中的變化，如何影響受試者隔天的心情與活力。
研究結果顯示，輕度活動與隔日情緒與活力的提升關聯最強，受試者只要增加一些走路、家務等輕度活動，隔天情緒就會更穩定、感到更有活力；相反地，久坐時間增加，隔天情緒低落的可能性也會升高。研究也發現，中到高強度運動，如跑步、健身，對改善情緒也有幫助，但效果不如輕度活動顯著。
屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，過去研究多聚焦於中年與高齡族群，這篇研究以健康的年輕成人為對象，發現即使是輕度身體活動，也能有效改善情緒。呼應了世界衛生組織（WHO）於2020年提出的建議，每周累積150至300分鐘的中強度運動，單純減少久坐時間本身就能促進心理健康。
徐錦興表示，大眾普遍認為「運動一定要流汗、達到特定強度或時長才有效」，覺得門檻過高而卻步。不過多項新研究顯示，全球相關指標正逐漸轉變，不再強調每周運動3次、每次30分鐘、心跳達130下的「333運動原則」。現在的重點在於減少久坐時間、增加日常動態活動。
另外，只要多曬太陽、多活動，就能促進有助情緒改善的血清素分泌。若再提升至中高強度運動，則可進一步刺激腦內啡與多巴胺，使身心更健康。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，輕度活動取代久坐行為，就能讓隔天心情更好，建議沒有時間運動的民眾，可以慢慢改變日常久坐行為。
久坐提高慢性病風險
葉雅馨提醒，長時間久坐和隔天心情變差其實很有關係，尤其是在壓力大、同時有很多重要事情在進行，覺得悶悶不樂的時候，更不要一直躺在床上或坐著不動。國健署和許多健康研究都建議，久坐（每天連續坐超過6小時）會提高多種慢性病風險，若超過8小時，死亡率就會明顯開始上升。
日常可做的輕度活動
1 搭公車前先走一站再搭車，或提早一站下車走回家。
2 看電視時，可以站著看10分鐘，順便做點簡單伸展、超慢跑。
3 坐在沙發上，可抬抬腿、踮踮腳，活動一下腹部和下半身。
4 工作或使用電腦，記得設定30到40分鐘的提醒，起身走動或上廁所，避免一坐就是連續好幾個小時。
